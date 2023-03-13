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58 минут назад

Как выбрать наиболее выгодную карту с кешбэком: пять условий

Лера Букина

Специалист финансовой платформы «Сравни» Мария Дергачева рассказала, на что стоит обратить свое внимание при выборе карты с кэшбеком. Соответствующей информацией она поделилась в беседе с RT.

Как выбрать наиболее выгодную карту с кешбэком: пять условий
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Она рекомендует, прежде всего, проверять все условия по карте. Речь идет, в частности, о комиссиях по ней. К примеру, ее могут взимать за смс-уведомления или обслуживание, отметила собеседница. Также банк может предусмотреть ограничения по максимальной сумме в месяц и по минимальным тратам с карты для начисления бонусов, указала эксперт.

Кроме того, она рекомендует уточнять форму начисления. Так, это могут быть не только бонусы и мили, но и рубли. Дергачева также советует изучать категории повышенного кешбэка за покупки в избранных категориях. Она указала на то, что эти категории должны подходить клиенту банка и быть частью ежемесячных расходов.

Вместе с тем специалист предостерегла от применения такой карты только для совершения покупок в специальных категориях. Это связано с тем, что кредитные организации могут заподозрить в злоупотреблении, подчеркнула собеседница. Также не будут срабатывать фиктивные покупки, отметила она.

Важно также проверить округление. Эксперт уточнила, что зачастую начисляют кэшбэк не на все расходы, а округляют сумму в меньшую сторону.

Наибольшую выгоду принесут покупки в интернете через специальные кешбэк-сервисы. В таком случае кэшбэк будет начисляться в двойном размере, отметила Дергачева.

Ранее «Известия» сообщили, что банки в России начали активном вводить кешбэк за покупки по QR-кодам через систему быстрых платежей (СБП). Условия зависят от банка и от партнеров и варьируются в диапазоне от 1 до 10%.

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