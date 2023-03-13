Сбербанк предупредил о новом виде мошенничества

"Схема такого обмана выглядит следующим образом. Мошенники звонят клиенту и представляются сотрудниками полиции или ФСБ. Сообщают, что сотрудник банка, в котором обслуживается клиент, украл его персональные данные и осуществляет с его счета переводы в пользу армии Украины. А так как ответственность лежит на владельце карты, клиент может быть обвинен в государственной измене, за что ему грозит до 20 лет лишения свободы. После этого мошенники подключают "службу безопасности банка" и вынуждают напуганного клиента переводить свои средства на их счета и даже брать кредиты, объясняя это тем, что таким образом они смогут вычислить "сотрудника" банка, якобы укравшего персональные данные клиента", - говорится в сообщении.