Сбербанк предупредил о новом виде мошенничества

Сбербанк фиксирует рост случаев мошенничества, при которых злоумышленники представляются сотрудниками полиции или ФСБ и обвиняют жертву якобы в измене Родине. Об этом сообщили в пресс-службе кредитной организации.
"Схема такого обмана выглядит следующим образом. Мошенники звонят клиенту и представляются сотрудниками полиции или ФСБ. Сообщают, что сотрудник банка, в котором обслуживается клиент, украл его персональные данные и осуществляет с его счета переводы в пользу армии Украины. А так как ответственность лежит на владельце карты, клиент может быть обвинен в государственной измене, за что ему грозит до 20 лет лишения свободы. После этого мошенники подключают "службу безопасности банка" и вынуждают напуганного клиента переводить свои средства на их счета и даже брать кредиты, объясняя это тем, что таким образом они смогут вычислить "сотрудника" банка, якобы укравшего персональные данные клиента", - говорится в сообщении.
Как пояснили в банке, в последнее время наблюдается рост мошеннических звонков, в которых злоумышленники используют в отношении жертвы схему обмана с выдуманными госизменой и финансированием ВСУ.
"Подобные схемы реализуются в отношении россиян с применением методов социальной инженерии. В результате жертва не только переводит злоумышленникам собственные средства, но и, находясь в состоянии повышенной тревоги, берет кредиты и также перечисляет эти суммы мошенникам. Такие звонки могут поступать только от злоумышленников, поэтому призываем граждан никогда не верить подобным обвинениям и сразу прекращать любые разговоры с мошенниками", - сказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов, чьи слова приводятся в сообщении.
В банке посоветовали клиентам дополнительно подключить уведомления о банковских операциях и следите за их историей, чтобы обезопасить себя. Таким образом, клиенты смогут быть уверенными в том, что полностью контролируют свой счет.
"Помните, что банк никогда не просит клиента продиктовать полный номер карты, код из СМС или трехзначный код на обороте карты (CVV). В онлайн-библиотеке Сбера "Кибрарий" можно найти множество полезных материалов для защиты себя и своих близких от кибермошенничества", - добавили там.