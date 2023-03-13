В Госдуме предложили увеличить пособия безработным до минимального размера оплаты труда, пишет «Парламентская газета». Соответствующий законопроект, внесенный группой депутатов во главе со спикерами нижней и верхней палат парламента Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко, будет рассмотрен в ближайшее время.

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Уточняется, что на сегодняшний день, максимальное пособие по безработице составляет 12 792 руб., а минимальное — 1500 руб., Максимальную сумму выплачивают первые три месяца после увольнения, а следующие три месяца перечисляют по 5 тыс. руб. Согласно новому законопроекту максимальное пособие будет повышено до минимального размера оплаты труда (16 242 руб.), а минимальное — до 30% от МРОТ — 4872 руб.

Кроме того, согласно документу, в центры занятости смогут обратиться не только безработные, но и те, кто имеет работу, но ищет более подходящую должность. Помогать будут и тем, кто находится под риском увольнения, а также индивидуальным предпринимателям и самозанятым, закрывшим свой бизнес. С каждым обратившимся будет прорабатываться индивидуальный план дальнейших действий.