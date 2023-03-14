Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+3° в 
USD 75.46EUR 80.61
Войти в почту
1 час назад

Налог при продаже жилья захотели отменить для части россиян

Lenta.ru

В России захотели отменить подоходный налог при продаже жилья для малоимущих семей и еще нескольких категорий граждан. Освободить часть россиян от уплаты НДФЛ предложили в федеральной компании «Этажи», пишут «Известия».

Налог при продаже жилья захотели отменить для части россиян
Фото: UnsplashUnsplash

Помимо малоимущих, меру собираются распространить на людей, нуждающихся в дорогом лечении или реабилитации, купивших жилье с помощью материнского капитала, а также многодетные семьи. Госкомпания уже направила инициативу на рассмотрение в кабмин, Совет Федерации и Министерство финансов.

Сейчас не платить налог при продаже недвижимости можно, если она находится в собственности не менее пяти лет. В случае, когда это единственное жилье — не менее трех лет. Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко считает идею отменить НДФЛ для части россиян достойной рассмотрения. Парламентарий добавил, что меру можно также распространить на все семьи с детьми, которые планируют улучшать жилищные условия.

«Учитывая повышенный объем соцобязательств, который сейчас ложится на бюджеты всех уровней, новые меры поддержки должны носить явно выраженный таргетированный характер», — отметил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ от «Еди«Единой России» АлекАлександр Якубовский.

Эксперт «Народного фронта» Павел Склянчук тоже поддержал инициативу — по его словам, предложение соответствует принципам адресности и учитывает нуждаемость. Специалист подчеркнул, что срочная продажа квартиры — часто вынужденная мера для оказавшихся в тяжелом положении семей.

Ранее депутаты Госдумы от партии ЛДПР предложили отменить налог при продаже жилья, полученного в наследство. При этом его кадастровая стоимость не должна будет превышать 20 миллионов рублей. Кроме того, от уплаты налога собирались освободить и тех россиян, которые решат продать объект недвижимости до истечения срока владения в три года.

Личный счет,Недвижимость,Александр Аксененко,Александр Якубовский,ЛДПР,Единая Россия,Совет Федерации,Госдума,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий