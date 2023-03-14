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2 часа назад

В России появился второй лотерейный миллиардер

Лера Букина

Победителем в новогоднем тираже «Русского лото», выигравшим внушительную сумму в 1 миллиард рублей, оказался слесарь из Нижнего Новгорода Александр Земсков, передает РИА Новости.

Он узнал о своей победе, когда смотрел со своей супругой шоу «Новогодний миллиард». Вместе с тем отмечается, что за выигрышем Земсков обратился не сразу. Супружеская пара изучала все детали порядка оформления столь крупного выигрыша.

В столичный лотерейный центр «Столото» победитель приехал спустя почти два месяца. От него требовалось предоставление выигрышного типографского билета и прохождение требуемой по закону идентификации. Он выполнил все условия.

Победителю вручат 850 миллионов 100 тысяч рублей в течение 180 календарных дней с даты предъявления лотерейного билета. Выигрыш облагается налогом. В данном случае он составит порядка 150 миллионов рублей.

«Сразу осознать подобное невозможно.<…> Даже сейчас нам не верится, что это не сон, а реальность», - заявил Земсков.

Он также отметил, что сам считает себя «простым человеком, который привык всего добиваться собственным трудом».

Собеседник поделился, на что потратит эту сумму. Так, по его словам, сначала он погасит все имеющиеся задолженности. Также в планах у победителя – приобрести новый автомобиль. Земсков заявил, что предпочитает машины японских брендов.

Можно ли выиграть в лотерею на самом деле

В феврале сообщалось, что жительница британского графства Южный Йоркшир выиграла в лотерею The People's Postcode Lottery £35 тыс. (около 3 млн рублей). Она призналась в том, что некоторая часть денег будет потрачена на разведение голубей. Этим увлекается ее супруг.

Личный счет,Столото,
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