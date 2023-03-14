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1 час назад

Названы способы спасти деньги от кредиторов

Мария Иванова

Портал Life рассказал, что недобросовестные российские кредиторы иногда пытаются забрать у должников даже те суммы, которые защищены законом от взыскания. Эксперты, опрошенные Life, посоветовали россиянам открывать отдельные счета, чтобы защитить свои деньги.

Российское законодательство запрещает списывать в счет долга часть зарплаты должника, равную прожиточному минимуму (ПМ, в 2023 году - 15 669 рублей) или региональному ПМ, если в регионе должника он больше федерального.

Кроме того, с мая 2022 года без письменного разрешения человека с его банковских счетов не должны списывать социальные выплаты в счет погашения кредитов.

Даже если заемщик подтвердил свое согласие на списание, а затем передумал, он сможет в течение 14 дней вернуть свои деньги.

Полный перечень выплат и пособий, которые запрещено списывать без согласия человека, можно найти в статье 101 закона «Об исполнительном производстве».

Как рассказали Life эксперты, иногда кредитор в обход судебных приставов направляет в банк должника исполнительный лист. Дело в том, что банки обязаны исполнять документ о взыскании, а выяснять происхождение сумм на счетах должника в их обязанности не входит.

«Закон предполагает неприкосновенность минимальных доходов и соцвыплат, но это не происходит в автоматическом режиме», - подчеркнул адвокат Межрегиональной коллегии Москвы Дмитрий Шагин.

По его словам, должник должен сам направить приставам заявление о сохранении положенных ему по закону сумм, в противном случае банк не получит эту информацию и кредитор сможет «списывать до ноля все».

Россиянам стали реже одобрять заявки на кредит

Совет экспертов должникам - открыть отдельный счет, на который будут приходить все выплаты, защищенные законом. Об этом счете необходимо уведомить судебных приставов и подать в банк заявление, указав, что эти доходы не подлежат взысканию.

Адвокат Рауль Магомедов добавил, что более значительные суммы на своих счетах могут защитить люди, у которых есть иждивенцы.

«Как правило, добавляют еще один прожиточный минимум на каждого иждивенца, но могут установить и другую сумму», - отметил юрист.

При этом даже остаток в сумме прожиточного минимума спишут, если у человека долги по алиментам, возмещению вреда здоровью, выплате компенсации за смерть кормильца и выплате ущерба от преступления.

Личный счет,Дмитрий Шагин,
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