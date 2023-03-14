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1 час назад

Вкладчики банков-банкротов смогут получить компенсацию через госуслуги

Парламентская газетаиещё 4

Вкладчики банков-банкротов смогут возместить потерянные средства онлайн, в том числе через портал госуслуг. Такой законопроект поддержали в Комитете Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.

Россияне смогут получать возмещения по вкладам новым способом
Фото: ТАССТАСС

В ситуации, когда кредитные организации проходят процедуру банкротства, либо когда Центробанк лишает их лицензии, клиенты смогут оформить компенсацию средств онлайн.

При этом они смогут получить средства, воспользовавшись своими реквизитами в другом банке либо же картой «Мир», рассказал директор Департамента финансовой политики Министерства финансов Иван Чебесков. По словам чиновника, оформить соответствующие документы может будет через сайт Агентства по страховым вкладам или госуслуги.

Сейчас физлица и индивидуальные предприниматели, являющиеся вкладчиками обанкротившегося банка, которым агентство должно возместить средства вкладов, должны лично прийти в банк, написать заявление и ждать получения денег на свой счет.

Личный счет,Совет Федерации,
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