На Кубе допустили использование россиянами карт «Мир» уже летом

Посол Кубы в России Хулио Антонио Гармендия Пенья выразил надежду на то, что у российских граждан появится возможность пользоваться в кубинских ресторанах и магазинах картами «Мир» уже предстоящим летом, передает ТАСС.

«Я думаю, что этим летом российские туристы смогут», - подчеркнул дипломат.

Ранее появилась информация о том, что банкоматы в кубинской столице Гаване теперь принимают карты российской платежной системы «Мир».

Как выяснили «Известия», на Кубе теперь можно снимать наличные в банкоматах с мгновенной конвертацией. Средства выдаются в кубинской валюте по курсу 1,5 рубля за песо без учета комиссии за операцию.

Посол России в Гаване Андрей Гуськов ранее заявил РИА Новости, что в настоящее время завершается подготовка к запуску на Кубе платежной системы «Мир».