На Кубе допустили использование россиянами карт «Мир» уже летом

Посол Кубы в России Хулио Антонио Гармендия Пенья выразил надежду на то, что у российских граждан появится возможность пользоваться в кубинских ресторанах и магазинах картами «Мир» уже предстоящим летом, передает ТАСС.
«Я думаю, что этим летом российские туристы смогут», - подчеркнул дипломат.
Ранее появилась информация о том, что банкоматы в кубинской столице Гаване теперь принимают карты российской платежной системы «Мир».
Как выяснили «Известия», на Кубе теперь можно снимать наличные в банкоматах с мгновенной конвертацией. Средства выдаются в кубинской валюте по курсу 1,5 рубля за песо без учета комиссии за операцию.
Посол России в Гаване Андрей Гуськов ранее заявил РИА Новости, что в настоящее время завершается подготовка к запуску на Кубе платежной системы «Мир».
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российскую платежную систему «Мир» в скором времени интегрируют с иранской системой «Шетаб». Он отметил, что сейчас проходят предметные переговоры на уровне центральных банков по этому вопросу.