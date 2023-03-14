Названы подешевевшие направления для перелетов по России

В апреле путешественники значительно сэкономят на поездке в город Иваново - авиабилеты туда упали в цене больше всего, сообщает RT со ссылкой на сервис для планирования путешествий OneTwoTrip.

Он составил рейтинг направлений в РФ с подешевевшими весной билетами.

Аналитики пришли к выводу, что в этот город можно улететь всего за 4 тыс. рублей, что демонстрирует снижение на 24% к марту.

На строчке расположился Петропавловск-Камчатский – билет туда обойдется в 15 тыс. рублей, что на 14,2% дешевле, чем в текущем месяце. На третьем месте – Кемерово. Билет туда можно купить за 8 тыс. рублей, что на 11,6% ниже, чем в предыдущем месяце.

В десятке оказались Петрозаводск (- 9,5%, до 5,1 тыс. руб.), Иркутск (-9,1%, 6,1 тыс. руб.), Норильск (-8,3%, 14,2 тыс. руб.), Братск (-8,6%, 13,3 тыс. руб.), Якутск ( 6,2%, 13,6 тыс. руб.), Надым (-4,1%, 9,7 тыс. руб.), а также Новокузнецк (-2,8%, 8,1 тыс. руб.).

В январе в OneTwoTrip перечислили бюджетные зарубежные направления для россиян зимой. Самыми выгодными оказались перелеты в Белоруссию, Турцию и Армению