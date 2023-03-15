Сотрудники Wildberries снова не вышли на работу

С начала марта у менеджеров пунктов выдачи заказов (ПВЗ) растёт недовольство новыми правилами. Они погрязли в штрафах и теперь не хотят выходить на работу. С 14 марта многие россияне не смогли получить свои заказы, поскольку ПВЗ не открылись. Руководство Wildberries объяснило, что никакого «бунта на корабле» нет, но вот работники компании, видимо, так не считают. В чём проблема у Wildberries С 3 марта для владельцев ПВЗ ввели новое правило: они оплачивают 100% стоимости вещи, если покупатель вернул её с браком или подменил на другую. Оспорить такую подмену нельзя. Работники резко разобрались в новом регламенте, когда 9 марта начались первые списания с зарплаты. Многим из них даже задержали зарплату до вычета всех таких долгов. В ответ сотрудники начали забастовку. День второй — забастовка сотрудников Wildberries продолжается 15 марта недовольства работников маркетплейса не улетучились и забастовка продолжилась во многих городах России. На работу не вышли уже более 6000 менеджеров. Среди закрытых точек ПВЗ в посёлках Забайкальск , Балей, Могойтуй, Первомайск и Петровск-Забайкальский (это всё в Забайкальском крае), ещё 14 пунктов в Чите. Также россияне сообщают , что не могут забрать заказы в Иркутской, Кемеровской областях и Красноярском крае . С чем не согласны менеджеры ПВЗ Wildberries Один из сотрудников WB объяснил , что многие покупатели не понимают, какой путь проходит товар перед тем, как попасть к ним в руки. ПВЗ — это лишь конечное звено. До этого вещь собирают и упаковывают, перевозят через всю страну, обрабатывают на каждом крупном складе. Естественно, продукция может повреждаться на каком-то этапе. В результате покупатель винит менеджера в том, что товар его не устроил, а теперь к этим недовольствам добавились ещё и штрафы размером 100% от цены испорченной вещи. Ещё сотрудники сетуют на условия их труда, на которые до этого они закрывали глаза. Почти все менеджеры работают по договору гражданско-правового характера (ГПХ), и компания в одностороннем порядке регулярно меняет систему и методы начисления зарплаты. В забастовке Wildberries участвуют не все Работник ПВЗ в Новоалтайске рассказал, что у него претензий к компании нет. Они работают без штрафов, потому что внимательно прочитали новый регламент. Он объяснил, что важно просить покупателя проверять товар на месте. Если он тут же видит, что вещь бракованная, то никаких штрафов никто не начислит. В то же время другой менеджер, уже из Барнаула, рассказал , что тоже пока работает, но если начнутся задержки зарплаты, пополнит ряды бастующих. За бесплатно трудиться он не готов. О том, как комментируют ситуацию в самом Wildberries, «Секрет» писал здесь .