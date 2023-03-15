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1 час назад

Путин назвал понятным раздражение россиян от подсчета средних зарплат

Газета.Ru

Раздражение россиян от подсчета средних, а не конкретных зарплат является понятным. Однако российские власти все равно должны ориентироваться на такие показатели, приводит слова президента Владимира Путин ТАСС.

Путин назвал понятным раздражение россиян от подсчета средних зарплат
Фото: Павел Бедняков/РИА НовостиПавел Бедняков/РИА Новости

На встрече с главой Бурятии Алексеем Цыденовым Путин обсудил с чиновником в том числе размер средней зарплаты в регионе. Цыденов заявил, что этот показатель в настоящее время находится на уровне 53 тыс. руб., однако не все местные жители согласились с подобной оценкой, уточняется в статье.

"Конечно, (метод подсчета именно средних, а не конкретных зарплат - "Газета.Ru") вызывает у людей некое раздражение. Но это средний показатель. На что-то надо ориентироваться", - заявил Путин.

В ходе деловых переговоров стороны также обсудили и другие экономические показатели региона. В частности, Цыденов отметил, что за последнее время увеличился размер инвестиций в основной капитал. Путин счел данную тенденцию важной, так как подобный рост создает задел для будущего развития республики, заключается в заметке.

14 марта президент России Владимир Путин заявил, что в стране за последнее время наметился тренд на повышение уровня зарплат. При этом также наблюдается незначительное уменьшение реальных доходов населения и уровня реальной зарплаты.

Личный счет,Владимир Путин,
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