Зарубежные СМИ рассказали, как санкции отразились на жизни россиян

"Ассортимент в супермаркете практически не изменился, по-прежнему доступны международные бренды или их заменяют местные заменители. Толпы, возможно, и поредели в некоторых московских торговых центрах, но не сильно. Некоторые иностранные компании, такие как McDonald's и Starbucks, были захвачены местными владельцами, которые добавили разные названия в практически одно и то же меню", - заключается в статье.