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30 минут назад

Independent: жизнь россиян почти не изменилась за год западных санкций

Газета.Ru

В настоящее время экономика России чувствует себя гораздо лучше вопреки различным прогнозам и ожиданиям международных экономистов и аналитиков. Несмотря на обширные санкции, которые ввели западные страны, жизнь рядовых граждан почти не изменилась, пишет обозреватель издания Independent Дэвид Макхью.

Зарубежные СМИ рассказали, как санкции отразились на жизни россиян
Фото: Виталий Аньков/РИА «Новости»Виталий Аньков/РИА «Новости»

"Западные санкции ударили по российским банкам, богатым людям и импорту технологий. Но после года далеко идущих ограничений, направленных на ослабление военной мощи Москвы, экономическая жизнь простых россиян не сильно отличается от той, что была до февраля 2022 года", - говорится в материале.

На относительно неплохое экономическое состояние страны указывает в том числе отсутствие массовой безработицы, резкого падения национальной валюты и сохраняющееся присутствие на внутреннем рынке международных брендов вопреки уходу ряда зарубежных производителей и компаний, уточняется в заметке.

"Ассортимент в супермаркете практически не изменился, по-прежнему доступны международные бренды или их заменяют местные заменители. Толпы, возможно, и поредели в некоторых московских торговых центрах, но не сильно. Некоторые иностранные компании, такие как McDonald's и Starbucks, были захвачены местными владельцами, которые добавили разные названия в практически одно и то же меню", - заключается в статье.

14 марта президент России Владимир Путин счел значимым результатом 2022 года кратное повышение экономического суверенитета РФ. За год действия масштабных западных санкций страна сумела пройти важный этап своего развития, а трудности лишь пошли на пользу российской экономике.

Личный счет,Владимир Путин,Starbucks,
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