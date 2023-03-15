Лимит беспошлинного ввоза товаров могут снизить до €200

"На сегодняшний день, как нам известно, есть разные предложения по этому вопросу, однако конкретных инициатив о его рассмотрении на Совете ЕЭК от сторон не поступало. Если вопрос не будет рассмотрен и не будет принято соответствующих решений, то с 1 апреля порог вернется на прежний уровень: €200 для товаров, перевозимых перевозчиком или в почтовых отправлениях, и €500 для товаров, ввозимых багажом всеми видами транспорта, кроме воздушного, или в пешем порядке", - сказала Малкина.