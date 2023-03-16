Минфин Бельгии выдал лицензию на разморозку активов россиянину с ВНЖ

Стал известен один из первых случаев разблокировки замороженных активов российских инвесторов. Минфин Бельгии выдал гражданину России лицензию на перевод замороженных средств со счетов Национального расчетного депозитария в неподсанкционный иностранный банк.

Фото: E. O. / Фотобанк Лори E. O. / Фотобанк Лори

Об этом Business FM сообщила представитель юридической фирмы BGP Litigation Ирина Кондратьева.

Ирина Кондратьева, представитель юридической фирмы BGP Litigation: «Мы можем подтвердить, что 15 марта Минфин Бельгии выдал гражданину РФ лицензию на перевод замороженных средств со счетов НРД в неподсанкционный иностранный банк. Это было сделано в ответ на индивидуальное обращение. Речь идет именно о российском гражданине с ВНЖ за рубежом. Это решение показывает, что положительные решения в отношении российских лиц возможны и в целом дают надежду многим заявителям, которые сейчас все еще ожидают ответ».

О том, как может быть осуществлен вывод размороженных средств и активов российских инвесторов, рассказывает директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики ИК «Восточные ворота» Александр Тимофеев:

— Центральный депозитарий Армении, Центральный депозитарий Казахстана и банки, которые вокруг них, например Ardshinbank, если говорить про Армению. Еще раз: в этом нет никакой новости. То, что клиента с двойным гражданством или двойным резидентством по индивидуальным пропускам выпускают, — факт.

— Много уже дали разрешений на перевод?

— Важно понимать, что лицензии дают не на перевод. Лицензии дают на продажу. Если есть человек, у которого есть двойная дружественность, то есть одновременно имеет, допустим, ВНЖ Кипра и гражданство России, то он может с целью продажи перевести бумаги в какую-то структуру, всех устраивающую.