Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+3° в 
USD 75.75EUR 80.88
Войти в почту
1 час назад

Цифровой рубль вводится в обращение с 1 апреля: что нужно знать

Лера Букина

С 1 апреля в России появится дополнительная форма национальной валюты. Речь идет о цифровом рубле. Life разбирался, что он из себя представляет и как им пользоваться.

Цифровой рубль вводится в обращение с 1 апреля: что нужно знать
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Портал отмечает, что цифровой рубль станет полноправной валютой и будет использоваться для переводов и оплаты товаров. По словам финансового аналитика BitRiver Владислава Антонова, его будут выпускать в виде цифрового кода и хранить на электронных кошельках в Центробанке. Он же будет заниматься эмиссией такой валюты, добавил собеседник.

В аналитическом департаменте AMarkets назвали цифровой рубль некой гибридной формой валюты. По его словам, возможности обналичить, снять деньги с цифрового кошелька и использовать как банкноты и монеты эти рубли не будет. Цифровой рубль будет использоваться только для проведения безналичных платежей.

В компании также напомнили, что с апреля начнется именно пилотное тестирование цифрового рубля.

«Операции таким способом будут реальными — это оплата госуслуг, покупки в маркетплейсах, оплата ЖКХ, переводы между физлицами и т.д.», — указали в AMarkets.

В BitRiver отметили, что преимущества во внедрении цифрового рубля увидят как покупатели, так и бизнес. Среди плюсов — наличие доступа к кошельку через любую финансовую организацию и возможности им пользоваться без доступа к Интернету, отметили в фирме. Кроме того, там указали на прохождение операций по единым тарифам. Плюсом является то, что это сократит издержки на их проведение.

Также эксперты обращают внимание на высокий уровень сохранности и безопасности денег при таком способе оплаты. Из минусов — риск того, что эта валюта не будет востребована на рынке, подчеркивают собеседники. Из-за этого ее развитие может замедляться, добавили они.

Ранее комитет Госдумы по госстроительству и законодательству в понедельник выступил за принятие в первом чтении законопроекта с поправками в Гражданский кодекс в связи с внедрением цифрового рубля, с учетом высказанных замечаний.

Личный счет,Владислав Антонов,Банк России,Конституционный комитет Госдумы,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий