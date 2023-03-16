Цифровой рубль вводится в обращение с 1 апреля: что нужно знать

С 1 апреля в России появится дополнительная форма национальной валюты. Речь идет о цифровом рубле. Life разбирался, что он из себя представляет и как им пользоваться.

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Портал отмечает, что цифровой рубль станет полноправной валютой и будет использоваться для переводов и оплаты товаров. По словам финансового аналитика BitRiver Владислава Антонова, его будут выпускать в виде цифрового кода и хранить на электронных кошельках в Центробанке. Он же будет заниматься эмиссией такой валюты, добавил собеседник.

В аналитическом департаменте AMarkets назвали цифровой рубль некой гибридной формой валюты. По его словам, возможности обналичить, снять деньги с цифрового кошелька и использовать как банкноты и монеты эти рубли не будет. Цифровой рубль будет использоваться только для проведения безналичных платежей.

В компании также напомнили, что с апреля начнется именно пилотное тестирование цифрового рубля.

«Операции таким способом будут реальными — это оплата госуслуг, покупки в маркетплейсах, оплата ЖКХ, переводы между физлицами и т.д.», — указали в AMarkets.

В BitRiver отметили, что преимущества во внедрении цифрового рубля увидят как покупатели, так и бизнес. Среди плюсов — наличие доступа к кошельку через любую финансовую организацию и возможности им пользоваться без доступа к Интернету, отметили в фирме. Кроме того, там указали на прохождение операций по единым тарифам. Плюсом является то, что это сократит издержки на их проведение.

Также эксперты обращают внимание на высокий уровень сохранности и безопасности денег при таком способе оплаты. Из минусов — риск того, что эта валюта не будет востребована на рынке, подчеркивают собеседники. Из-за этого ее развитие может замедляться, добавили они.