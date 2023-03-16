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34 минуты назад

Названы способы вернуть деньги за слабое отопление

Мария Иванова

Опрошенные Life эксперты рассказали, как жильцы многоквартирных домов могут потребовать от коммунальщиков компенсацию за слабое отопление. Эксперты подчеркнули, что обращаться в суд для получения компенсации требуется не всегда.

Названы способы вернуть деньги за слабое отопление
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Гендиректор компании «Спецстрой-М» Александр Головин назвал основную ошибку, которую жильцы допускают, составляя жалобы: это слова «в квартире холодно» в обращении к управляющей компании (УК).

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«"Холодно" или "тепло" - это субъективное суждение. Если нет точных указаний на температуру и как она была замерена, то сами коммунальщики и надзорные органы могут факт нарушения не признать», - объяснил эксперт.

В Правилах предоставления коммунальных услуг указано, что в жилых комнатах в середине дома, на кухне и в ванной-туалете не должно быть холоднее плюс 18 градусов, а в угловых комнатах - не меньше плюс 20.

Перед написанием жалобы необходимо сделать замеры температуры с актом и отчетом об обследовании. Заявку на проведение замеров можно направить своей УК, в течение десяти дней ее сотрудники обязаны будут прийти и сделать это бесплатно.

В этом случае сама УК составит документ, который может стать основанием для разбирательств в надзорных инстанциях. Если в УК поймут, что разбирательства неизбежны, то сами предложат жильцам исправить ситуацию. Если в квартире холодно из-за изношенного оборудования, УК проведет ремонт.

Эксперты предупредили: коммунальщики могут хитрить и измерять температуру возле батареи или не калибровать прибор перед замерами. В таком случае можно пригласить частного специалиста, заплатив за исследование микроклимата в среднем тысячу рублей. Проводить такое исследование могут специалисты с документами о квалификации и аккредитации в области энергетического обследования.

После исследования, если УК не исправила проблемы сама, можно будет составить досудебную претензию, потребовав устранить нарушения и сделать перерасчет платы.

Если и претензия не помогла, жильцу стоит подать жалобу в Государственную жилищную инспекцию (ГЖИ). Этот орган имеет право штрафовать коммунальщиков, отзывать у них лицензию, а письменный ответ ГЖИ о наличии нарушения станет весомым аргументом в суде.

В суде жильцы могут добиться устранения нарушения, взыскания с УК штрафа за отказ выполнить законное требование потребителей (50 процентов стоимости ремонта), компенсации морального вреда, а также компенсации стоимости электричества, потраченного на работу обогревателей, пока в квартире было холодно.

Ранее эксперт по недвижимости Высшей школы управления финансами Людмила Анисимова рассказала, что жильцы могут вернуть переплату за неработавшее несколько часов отопление. Для этого необходимо обратиться к коммунальщикам напрямую.

По закону, отключать отопление можно максимум на 16 часов подряд, если температура в жилых помещения выше плюс 12 градусов. Если температура составляет плюс 10 - 12 градусов, отключение не должно продлиться дольше восьми часов, при восьми - десяти градусах тепла - не дольше четырех часов.

За каждый час сверх допустимого перерыва ежемесячная плата должна падать на 0,15 процента. Кроме того, «скидка» полагается за каждый час отклонения температуры от нормы - минус 0,15 процента за каждый градус. Таким образом, если в течение двух часов в квартире было холоднее нормы на два градуса, плата снизится на 0,6 процента.

Личный счет,Александр Головин,
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