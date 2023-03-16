Названы способы вернуть деньги за слабое отопление

Опрошенные Life эксперты рассказали, как жильцы многоквартирных домов могут потребовать от коммунальщиков компенсацию за слабое отопление. Эксперты подчеркнули, что обращаться в суд для получения компенсации требуется не всегда.

Гендиректор компании «Спецстрой-М» Александр Головин назвал основную ошибку, которую жильцы допускают, составляя жалобы: это слова «в квартире холодно» в обращении к управляющей компании (УК).

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«"Холодно" или "тепло" - это субъективное суждение. Если нет точных указаний на температуру и как она была замерена, то сами коммунальщики и надзорные органы могут факт нарушения не признать», - объяснил эксперт.

В Правилах предоставления коммунальных услуг указано, что в жилых комнатах в середине дома, на кухне и в ванной-туалете не должно быть холоднее плюс 18 градусов, а в угловых комнатах - не меньше плюс 20.

Перед написанием жалобы необходимо сделать замеры температуры с актом и отчетом об обследовании. Заявку на проведение замеров можно направить своей УК, в течение десяти дней ее сотрудники обязаны будут прийти и сделать это бесплатно.

В этом случае сама УК составит документ, который может стать основанием для разбирательств в надзорных инстанциях. Если в УК поймут, что разбирательства неизбежны, то сами предложат жильцам исправить ситуацию. Если в квартире холодно из-за изношенного оборудования, УК проведет ремонт.

Эксперты предупредили: коммунальщики могут хитрить и измерять температуру возле батареи или не калибровать прибор перед замерами. В таком случае можно пригласить частного специалиста, заплатив за исследование микроклимата в среднем тысячу рублей. Проводить такое исследование могут специалисты с документами о квалификации и аккредитации в области энергетического обследования.

После исследования, если УК не исправила проблемы сама, можно будет составить досудебную претензию, потребовав устранить нарушения и сделать перерасчет платы.

Если и претензия не помогла, жильцу стоит подать жалобу в Государственную жилищную инспекцию (ГЖИ). Этот орган имеет право штрафовать коммунальщиков, отзывать у них лицензию, а письменный ответ ГЖИ о наличии нарушения станет весомым аргументом в суде.

В суде жильцы могут добиться устранения нарушения, взыскания с УК штрафа за отказ выполнить законное требование потребителей (50 процентов стоимости ремонта), компенсации морального вреда, а также компенсации стоимости электричества, потраченного на работу обогревателей, пока в квартире было холодно.

Ранее эксперт по недвижимости Высшей школы управления финансами Людмила Анисимова рассказала, что жильцы могут вернуть переплату за неработавшее несколько часов отопление. Для этого необходимо обратиться к коммунальщикам напрямую.

По закону, отключать отопление можно максимум на 16 часов подряд, если температура в жилых помещения выше плюс 12 градусов. Если температура составляет плюс 10 - 12 градусов, отключение не должно продлиться дольше восьми часов, при восьми - десяти градусах тепла - не дольше четырех часов.