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16 минут назад

Россиян предупредили о скачке цен на майский отдых в Сочи

Алиса Селезнёва

Популярные отели Сочи резко подняли цены на отдых в майские праздники. Об этом пишет портал TourDom.

Россиян предупредили о скачке цен на майский отдых в Сочи
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным издания, чтобы отдохнуть в сочинском Bridge Resort 4* в первую майскую неделю, придется заплатить 2–3 раза больше, чем за тот же отдых в апреле. Так, стандарт в «типовом корпусе» за 7 ночей на двоих в первой половине апреля можно забронировать за 56 тысяч рублей, в последнюю неделю месяца – за 77 тысяч.

На праздники же аналогичный номер обойдется уже в 149 600. В эту стоимость входит завтрак, посещение комплекса бассейнов и wellness-клуба, анимационная программа, а также охраняемая парковка.

Четырехзвездочный парк-отель «Богатырь» готов принять туристов в праздничные дни за 120 - 188 тысяч рублей в зависимости от типа номера. При этом на конец апреля цена за «стандарт с софой» составляет 86 тысяч рублей, а за джуниор –132 тысячи рублей.

При этом в более бюджетных отелях Сочи уже практически нет свободных номеров на майские праздники. Такая ситуация сложилась, в частности, с номерами стандарт эконом в гостинице категории три звезды «Бархатные сезоны». С 21 по 28 апреля такой вариант можно было найти за 33 тысячи рублей, в начале мая самое экономичное размещение — от 41 тысячи рублей на двоих.

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Ранее сервис SuperJob на основе проса россиян составил топ-5 самых популярных направления для летнего отпуска в 2023 году. В него вошли Крым, курорты Краснодарского края/Сочи, Алтай, Байкал и Петербург.

Эксперты отметили, что с 2020 года резко увеличилось число желающих отдохнуть в родной стране. В июне 2020 таких насчитывалось 11%, в феврале 2021-го — 18%, а в марте 2023 года — 21%. Чаще других планируют поездки по стране и за рубеж (23% и 10%) люди в возрасте до 34 лет.

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