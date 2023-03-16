Россиян предупредили о скачке цен на майский отдых в Сочи

Популярные отели Сочи резко подняли цены на отдых в майские праздники. Об этом пишет портал TourDom.

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По данным издания, чтобы отдохнуть в сочинском Bridge Resort 4* в первую майскую неделю, придется заплатить 2–3 раза больше, чем за тот же отдых в апреле. Так, стандарт в «типовом корпусе» за 7 ночей на двоих в первой половине апреля можно забронировать за 56 тысяч рублей, в последнюю неделю месяца – за 77 тысяч.

На праздники же аналогичный номер обойдется уже в 149 600. В эту стоимость входит завтрак, посещение комплекса бассейнов и wellness-клуба, анимационная программа, а также охраняемая парковка.

Четырехзвездочный парк-отель «Богатырь» готов принять туристов в праздничные дни за 120 - 188 тысяч рублей в зависимости от типа номера. При этом на конец апреля цена за «стандарт с софой» составляет 86 тысяч рублей, а за джуниор –132 тысячи рублей.

При этом в более бюджетных отелях Сочи уже практически нет свободных номеров на майские праздники. Такая ситуация сложилась, в частности, с номерами стандарт эконом в гостинице категории три звезды «Бархатные сезоны». С 21 по 28 апреля такой вариант можно было найти за 33 тысячи рублей, в начале мая самое экономичное размещение — от 41 тысячи рублей на двоих.

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