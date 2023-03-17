Россиянам перечислили эффективные способы вложения средств

Самый надежный инструмент для сбережения средств — это банковский вклад, считает кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев. В беседе с «Лентой.ру» он назвал самые эффективные на сегодняшний момент способы сохранения и приумножения капитала.

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Банковский вклад — самый надежный, но при этом низкодоходный инструмент, отметил экономист.

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«Это для людей совсем консервативных, которые не готовы рисковать. Это гарантия того, что вы получите обратно свои деньги в любом случае», — уточнил он.

Кроме того, несмотря на текущие проблемы в американской финансовой системе, во всем мире остается достаточно надежным инструментом для хранения и накопления сбережений наличная валюта, полагает Григорьев.

Владимир Григорьев, экономист

Если речь идет о желании активно зарабатывать, нужно смотреть уже в сторону инвестиций

В вопросе инвестиций собеседник «Ленты.ру» выделил два основных направления: драгоценные металлы и ценные бумаги. В первом случае, по его словам, прежде всего, стоит обратить внимание на золото, которое сейчас перешло в фазу роста.

«Если брать начало года, 13 января учетная цена Центрального банка за грамм золота была 4080 рублей 3 копейки, 16 марта — 4645 рублей 42 копейки. Рост довольно приличный, и чем сильней будет негативный фон, связанный и с экономической, и с социальной, и с социально-политической нестабильностью, тем дороже будет золото», — высказался Григорьев.

Однако обратил внимание, что при вложении сбережений в золото надо быть готовым к тому, что их размер может меняться и в меньшую сторону. Тем не менее, в долгосрочной перспективе этот актив все равно будет дорожать.

Вложение свободных средств в ценные бумаги требует от человека более высокого уровня подготовки, убежден экономист. Для этого необходимо разобраться, как работает этот рынок, выбрать направление инвестирования и постоянно держать ценные бумаги под контролем.

«Высокий заработок достигается не от банального получения дивидендов по акциям или купонов дохода по облигациям — это несильно от депозита отличается, а за счет покупки перспективных активов, когда они находятся на стадии снижения, и продажи, когда находятся в стадии роста. Чтобы успевать делать и то, и другое, надо мониторить рынок и понимать, почему на нем складываются те или иные тенденции», — поделился Григорьев.

Экономист пояснил, что не назвал криптовалюту, так как это высокорискованный актив, стоимость которого способна очень сильно меняться. На этом рынке можно заработать большой доход, так как он очень волатильный, однако пытаться это делать без опыта и знаний не стоит, предупредил он.

Ранее президент СРО «Региональная ассоциация оценщиков» Кирилл Кулаков рассказал, что сейчас сбережения лучше хранить в разных валютах, используя для этого несколько банков и разные сроки депозитов. По его мнению, это единственный надежный способ во время финансовой нестабильности.