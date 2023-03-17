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52 минуты назад

Кабмин РФ подписал постановление о допиндексации пенсий

Елена Прошина

Правительство России подписало постановление о дополнительной индексации социальных пенсий на 3,3% с 1 апреля. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В России дополнительно проиндексируют пенсии
Фото: ТАССТАСС

«Правительство РФ постановляет утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2023 года социальных пенсий в размере 1,033», — говорится в тексте.

Данная мера является дополнением к уже проведенной индексации пенсий на 10% в июне 2022 года.

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Напомним, что с данной инициативой 28 февраля выступил Минтруда РФ. На эту меру намерены выделить из федерального бюджета денежные средства в размере 15,57 миллиарда рублей.

Личный счет,Минтруд России,Правительство РФ,
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