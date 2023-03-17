В России дополнительно проиндексируют пенсии

Правительство России подписало постановление о дополнительной индексации социальных пенсий на 3,3% с 1 апреля. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

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«Правительство РФ постановляет утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2023 года социальных пенсий в размере 1,033», — говорится в тексте.

Данная мера является дополнением к уже проведенной индексации пенсий на 10% в июне 2022 года.