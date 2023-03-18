Какие способы защиты персональной информации появятся у банков

Банкам позволят устанавливать максимальную сумму перевода, перечень получателей денег и время совершения операций. Центробанк предлагает также дать возможность отправителю и получателю средств аутентифицировать друг друга. Положение регулятора о защите персональной информации клиентов опубликовано на портале нормативных актов.

Фото: © Тимур Ханов/ПГ © Тимур Ханов/ПГ

В 2022 году только за январь и февраль совершенно 738 тысяч незаконных операций с банковскими картами. Чаще всего у мошенников возникает возможность для кражи после получения личных данных клиентов банков.

Чтобы защитить персональную информацию при переводе денег, Центробанк предлагает применять аутентификацию клиентов, то есть проверять подлинность личности, в том числе двухфакторную. У банков также будет возможность использовать взаимную аутентификацию отправителя и получателя денег.

Банки смогут вводить ограничения для клиентов, чтобы исключить списание денег со счетов без согласия владельцев. Например, этому может помочь право устанавливать максимальную сумму перевода за одну операцию или за какой-то период времени. Финансовым организациям разрешат ограничивать перечень получателей денег и время, в которое совершают переводы.