Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+12° в 
USD 76.60EUR 81.46
Войти в почту
10 часов назад

Какие способы защиты персональной информации появятся у банков

Парламентская газетаиещё 1

Банкам позволят устанавливать максимальную сумму перевода, перечень получателей денег и время совершения операций. Центробанк предлагает также дать возможность отправителю и получателю средств аутентифицировать друг друга. Положение регулятора о защите персональной информации клиентов опубликовано на портале нормативных актов.

Какие способы защиты персональной информации появятся у банков
Фото:    © Тимур Ханов/ПГ   © Тимур Ханов/ПГ

В 2022 году только за январь и февраль совершенно 738 тысяч незаконных операций с банковскими картами. Чаще всего у мошенников возникает возможность для кражи после получения личных данных клиентов банков.

Чтобы защитить персональную информацию при переводе денег, Центробанк предлагает применять аутентификацию клиентов, то есть проверять подлинность личности, в том числе двухфакторную. У банков также будет возможность использовать взаимную аутентификацию отправителя и получателя денег.

Банки смогут вводить ограничения для клиентов, чтобы исключить списание денег со счетов без согласия владельцев. Например, этому может помочь право устанавливать максимальную сумму перевода за одну операцию или за какой-то период времени. Финансовым организациям разрешат ограничивать перечень получателей денег и время, в которое совершают переводы.

Нужно находить способы защиты денег людей и по тем направлениям, которые используют небанковские каналы финансового обслуживания, рассказал «Парламентской газете» председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. К ним, например, можно отнести систему перевода денег во «ВКонтакте» и платежные сервисы.

Личный счет,Анатолий Аксаков,Госдума,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий