Вкладчики смогут обращаться за страховой выплатой через госуслуги

Президент России Владимир Путин подписал закон, который дает возможность клиентам банков обращаться за выплатой страхового возмещения по вкладам дистанционно, в том числе через портал госуслуг. Соответствующий документ опубликован в субботу.

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Раньше для получения страхового возмещения по вкладам требовалось личное обращение в Агентство по страхованию вкладов или уполномоченный им банк-агент с заявлением и паспортом. Новым законом предусматривается еще и электронная форма заявления, в том числе с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг.

Согласно документу, агентство при обращении вкладчика в электронной форме использует единую систему идентификации и аутентификации, а также единую биометрическую систему, из которых получает сведения о физических, юридических лицах и их единоличных исполнительных органах.