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55 минут назад

Вкладчики смогут обращаться за страховой выплатой через госуслуги

ТАСС

Президент России Владимир Путин подписал закон, который дает возможность клиентам банков обращаться за выплатой страхового возмещения по вкладам дистанционно, в том числе через портал госуслуг. Соответствующий документ опубликован в субботу.

Вкладчики смогут обращаться за страховой выплатой через госуслуги
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Раньше для получения страхового возмещения по вкладам требовалось личное обращение в Агентство по страхованию вкладов или уполномоченный им банк-агент с заявлением и паспортом. Новым законом предусматривается еще и электронная форма заявления, в том числе с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг.

Согласно документу, агентство при обращении вкладчика в электронной форме использует единую систему идентификации и аутентификации, а также единую биометрическую систему, из которых получает сведения о физических, юридических лицах и их единоличных исполнительных органах.

Для граждан речь идет о фамилии, имени, отчестве, серии и номере паспорта, страховом номере индивидуального лицевого счета. Для компаний - о наименовании, организационно-правовой форме, идентификационном номере налогоплательщика, адресе юридического лица.

Личный счет,Владимир Путин,Агентство по страхованию вкладов,
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