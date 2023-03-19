Стипендии президента РФ аспирантам в новой системе могут повысить до 50 тыс. рублей

Минобрнауки в связи с переходом к новой модели аспирантуры работает над повышением размера стипендий президента РФ для аспирантов до 50 тыс. рублей в месяц, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

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"В настоящее время Минобрнауки России в связи с переходом к новой модели аспирантуры работает над повышением размера стипендий президента РФ для аспирантов (адъюнктов) до 50 000 рублей в месяц", - говорится в сообщении.

На сегодняшний день размер таких стипендий для аспирантов составляет 4,5 тыс. рублей в месяц. Аспиранты, обучающихся по приоритетным направлениям, то есть в интересах обороны и безопасности государства, обеспечения законности и правопорядка, могут претендовать на стипендию президента РФ в размере 14 тыс. рублей в месяц.

Также ведомство подготовило проект постановления правительства об учреждении 50 студенческих и 30 аспирантских стипендий за достижения в области электроники имени советского и российского физика Камиля Валиева в размере 50 и 75 тыс. рублей соответственно.

Кроме того, в конце прошлого года правительство утвердило 20 стипендий имени конструктора Сергея Королева для студентов и аспирантов в размере 15 тыс. рублей и 20 тыс. рублей соответственно, напомнили в Минобрнауки.

О новой системе

Президент РФ Владимир Путин в февральском послании Федеральному собранию предложил вернуться к традиционной системе подготовки специалистов с высшим образованием, срок обучения по которой будет составлять от четырех до шести лет. Он отметил, что если профессия требует дополнительной подготовки и узкой специализации, то должна быть возможность продолжить образование в магистратуре или ординатуре.