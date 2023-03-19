Финансист рассказал о введении цифровой пенсии

Заведующий кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица в беседе с агентством «Прайм» рассказал о введении цифровой пенсии.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала, что в будущем россияне смогут получать пенсии в цифровых рублях, если в стране все-таки введут такое платежное средство. Финансист опасения россиян опроверг. По его словам, такая пенсия не может «сгореть» и у нее не будет «срока годности». Цифровой рубль получит уникальный идентификатор, по которому можно отследить всю историю транзакции, заявил он.