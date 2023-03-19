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1 час назад

Финансист рассказал о введении цифровой пенсии

Lenta.ru

Заведующий кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица в беседе с агентством «Прайм» рассказал о введении цифровой пенсии.

Финансист рассказал о введении цифровой пенсии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала, что в будущем россияне смогут получать пенсии в цифровых рублях, если в стране все-таки введут такое платежное средство. Финансист опасения россиян опроверг. По его словам, такая пенсия не может «сгореть» и у нее не будет «срока годности». Цифровой рубль получит уникальный идентификатор, по которому можно отследить всю историю транзакции, заявил он.

Перепелица предположил, что сначала введут переходный период, в рамках которого пенсионеры смогут выбирать вариант счета — цифровой или обычный. Переводы будут проводится через систему быстрых платежей, а также классическими способами.

6 марта комитет Госдумы по финансовому рынку одобрил законопроект о введении цифрового рубля.

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