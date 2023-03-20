Подсчитана стоимость продуктовой «корзины счастья» в России

В эту корзину входят продукты, содержащие триптофан – это аминокислота, отвечающая за выработку серотонина, который известен как «гормон счастья». По словам экспертов, выложить за такую корзину придется от 655 до 683 рублей. В нее входят горький шоколад, сыр, бананы.