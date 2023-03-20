Подсчитана стоимость продуктовой «корзины счастья» в России

Аналитики потребительского рынка России провели исследование и выяснили сколько стоит продуктовая «корзина счастья», сообщает онлайн-сервис доставки «Сбермаркет».
В эту корзину входят продукты, содержащие триптофан – это аминокислота, отвечающая за выработку серотонина, который известен как «гормон счастья». По словам экспертов, выложить за такую корзину придется от 655 до 683 рублей. В нее входят горький шоколад, сыр, бананы.
При этом аналитики обратили внимание на постоянный рост продаж данных товаров. Самым популярным продуктом за последние три месяца оказался шоколад – он присутствует в каждой 17-й продуктовой корзине жителей РФ. Эксперты также выяснили, что россияне предпочитают это лакомство с карамелью, арахисом, миндалем и фундуком.
Добавим, что 20 марта отмечается Международный день счастья.