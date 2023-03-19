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1 час назад

Финансист Голубовский назвал риски хранения наличных долларов

FBM.ru

Аналитиком компании «Золотой монетный дом», финансистом Дмитрием Голубовским были названы риски хранения наличных долларов.

Финансист назвал риски хранения наличных долларов
Фото: 

По словам эксперта, среди сновных рисков – вероятность «грабежа со стороны злоумышленников». Он отметил, что банковские ячейки также от этого не застрахованы.

«Во-вторых, власти США вас тоже могут ограбить, запретив напечатанные для Российской Федерации доллары», — добавил он.

Голубовским также было напомнено, что власти Соединенных Штатов ведут учет всех выпущенных наличных долларов по их серийным номерам. Он отметил, что наличные доллары активно ввозились в Россию до начала специальной военной операции на Украине. По словам Голубовского, в связи с этим американским регуляторным органом будет легко отследить оборот данных купюр на российском внутреннем рынке.

Не так давно кандидатом экономических наук, финансовым экспертом Владимиром Григорьевым был дан прогноз по курсу на март. Он рассказал, что серьезных изменений не произойдет, однако, вероятнее всего, жителей России ожидает небольшое ослабление национальной валюты — до 76-77 руб. за 1 американский доллар.

Личный счет,Дмитрий Голубовский,Владимир Григорьев,
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