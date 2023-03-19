Финансист назвал риски хранения наличных долларов

Аналитиком компании «Золотой монетный дом», финансистом Дмитрием Голубовским были названы риски хранения наличных долларов.

Фото:

По словам эксперта, среди сновных рисков – вероятность «грабежа со стороны злоумышленников». Он отметил, что банковские ячейки также от этого не застрахованы.

«Во-вторых, власти США вас тоже могут ограбить, запретив напечатанные для Российской Федерации доллары», — добавил он.

Голубовским также было напомнено, что власти Соединенных Штатов ведут учет всех выпущенных наличных долларов по их серийным номерам. Он отметил, что наличные доллары активно ввозились в Россию до начала специальной военной операции на Украине. По словам Голубовского, в связи с этим американским регуляторным органом будет легко отследить оборот данных купюр на российском внутреннем рынке.