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1 час назад

В ЦБ заявили, что сбережения россиян в валюте превысили $226 млрд

Газета.Ru

Валютные сбережения россиян выросли в начале 2023 года на 1,4% - до рекордных $226,6 млрд, следует из расчетов РИА Новости на основе данных ЦБ.

В ЦБ раскрыли рекордный уровень сбережений россиян в валюте
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что почти половина сбережений россиян в январе пришлась на наличку: за месяц ее объем вырос на $1,6 млрд - до $105,4 млрд. Второе место по популярности для хранения валютных сбережений у россиян занимали депозиты в иностранных банках – там размещены почти 30% всех средств в валюте у граждан страны. В денежном эквиваленте – это $66,5 млрд. Вместе с тем в ЦБ отмечают, что валютные счета в российских банка продолжают сокращаться и в начале этого года достигли самых минимальных значений за время публикации данного отчета – $54,7 млрд.

Ранее опрос показал, что больше четверти граждан России хранят сбережения в наличных.

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