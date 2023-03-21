В ЦБ раскрыли рекордный уровень сбережений россиян в валюте

Отмечается, что почти половина сбережений россиян в январе пришлась на наличку: за месяц ее объем вырос на $1,6 млрд - до $105,4 млрд. Второе место по популярности для хранения валютных сбережений у россиян занимали депозиты в иностранных банках – там размещены почти 30% всех средств в валюте у граждан страны. В денежном эквиваленте – это $66,5 млрд. Вместе с тем в ЦБ отмечают, что валютные счета в российских банка продолжают сокращаться и в начале этого года достигли самых минимальных значений за время публикации данного отчета – $54,7 млрд.