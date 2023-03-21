Уехавших из страны россиян могут обложить двойными налогами

Минфид и МИД выступили за выход России из международных соглашений об отмене двойного налогообложения. Это приведет к тому, что уехавшие за границу граждане будут уплачивать налоги в двух странах. Life разбирался, сколько придется платить денег.

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По словам заведующего Западной коллегией адвокатов города Москвы Александра Инютина, налоги во многих странах Евросоюза намного выше, чем в РФ. Он отметил, что покинувшие страну россияне хотят получать заработную плату в российских фирмах или доход от аренды сдаваемой в РФ недвижимости, но при этом платить не более 13 % или 15 % налогов в российскую казну.

«При отмене СИДН такие релоканты будут обязаны после 182 дней начать платить налоги и в стране своего пребывания, а в некоторых случаях - и с доходов в РФ вносить налоговые платежи по ставке 30 % годовых», — отметил он.

В ФРГ при доходе до €58,596 граждане будут уплачивать 42%, а свыше этой суммы — до 45%. Иностранные граждане, проживающие в Финляндии, будут отдавать от 35% до 40%.

По мнению аналитиков, в случае принятия инициативы мера начнет действовать до конца текущего года. Отмечается, что над текстом поправок в налоговое законодательство РФ уже работают.

В России начали активно поднимать вопрос о наказании для тех российских граждан, которые уехали из страны. Роструд отмечал, что трудовое законодательство страны не предусматривает возможности заключения договора о дистанционной работе, если она выполняется не на территории РФ.