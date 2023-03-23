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1 час назад

Мишустин напомнил о дополнительной индексации социальных пенсий

Lenta.ruиещё 11

В России с 1 апреля будут дополнительно проиндексированы социальные пенсии, за год их рост составит 13,5 процента, заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин. Его цитирует РИА Новости.

Мишустин напомнил о дополнительной индексации пенсий
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Апрельское повышение проведут в дополнение индексации, состоявшейся в июне прошлого года. Тогда выплаты повысили на 10 процентов, а сейчас они вырастут еще на 3,3 процента. Глава кабмина напомнил, что эти социальные пенсии предоставляются гражданам, у которых не хватает стажа для получения страховой пенсии.

По словам Мишустина, «мера позволит повысить уровень пенсионного обеспечения около четырех миллионов человек».

Постановление о повышении социальных пенсий с 1 апреля правительство утвердило 17 марта. Как сообщили в Минтруде, обычно индексацию социальных пенсий проводят один раз в год — 1 апреля. Однако в 2022 году власти учли высокие темпы инфляции в первом полугодии и решили провести повышение ряда социальных выплат поэтапно.

В феврале YouDo и hh.ru опубликовали результаты исследования, согласно которому почти треть пенсионеров в России (32 процента) вынуждены постоянно экономить. У 33,5 процента пожилых людей хватает денег только на самое необходимое. Около 31 процента заявили, что для комфортной жизни им не хватает лишь немного. При этом только 2,5 процента сообщили, что довольны своими доходами.

Личный счет,Михаил Мишустин,Минтруд России,
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