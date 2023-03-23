Мишустин напомнил о дополнительной индексации пенсий

В России с 1 апреля будут дополнительно проиндексированы социальные пенсии, за год их рост составит 13,5 процента, заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин. Его цитирует РИА Новости.

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Апрельское повышение проведут в дополнение индексации, состоявшейся в июне прошлого года. Тогда выплаты повысили на 10 процентов, а сейчас они вырастут еще на 3,3 процента. Глава кабмина напомнил, что эти социальные пенсии предоставляются гражданам, у которых не хватает стажа для получения страховой пенсии.

По словам Мишустина, «мера позволит повысить уровень пенсионного обеспечения около четырех миллионов человек».

Постановление о повышении социальных пенсий с 1 апреля правительство утвердило 17 марта. Как сообщили в Минтруде, обычно индексацию социальных пенсий проводят один раз в год — 1 апреля. Однако в 2022 году власти учли высокие темпы инфляции в первом полугодии и решили провести повышение ряда социальных выплат поэтапно.