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52 минуты назад

Мигранты в России могут получить скидку на НДФЛ

Национальная Служба Новостей

Министерство внутренних дел предложило ввести скидку на налог на доходы физлиц (НДФЛ) для трудовых мигрантов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на начальника Главного управления по вопросам миграции МВД Валентину Казакову.

Ведомство предлагает установить размер скидки в зависимости от уровня владения русским языком. Мера поможет стимулировать мигрантов к его изучению, полагают в МВД.

В министерстве считают, что за базовый уровень владения русским языком можно давать дисконт 10%, за средний - 15%, за высший - 20%.

Наибольший размер скидки может составить 50%. Для этого необходимо быть носителем русского языка, говорится в материалах ведомства.

Число выдворенных из Москвы мигрантов выросло вдвое

Президент Владимир Путин призвал перевести в цифру связанные с миграцией вопросы. Речь идет о получении гражданства, оформления вида на жительство и разрешения на работу, передает НСН.

Личный счет,Валентина Казакова,Владимир Путин,
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