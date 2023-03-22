Министерство внутренних дел предложило ввести скидку на налог на доходы физлиц (НДФЛ) для трудовых мигрантов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на начальника Главного управления по вопросам миграции МВД Валентину Казакову.

Ведомство предлагает установить размер скидки в зависимости от уровня владения русским языком. Мера поможет стимулировать мигрантов к его изучению, полагают в МВД.

В министерстве считают, что за базовый уровень владения русским языком можно давать дисконт 10%, за средний - 15%, за высший - 20%.

Наибольший размер скидки может составить 50%. Для этого необходимо быть носителем русского языка, говорится в материалах ведомства.