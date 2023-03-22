Аналитики назвали лучшую валюту для сбережений в России

Директор по инвестициям УК «Открытие» Виталий Исаков заявил, что лучшей валютой для сохранения сбережений в России является китайский юань. Об этом сообщает «Лента.ру».

По словам эксперта, планы по наращиванию торговли между Россией и Китаем могут не отразиться на курсе юаня, так что заработать на этой валюте, скорее всего, не выйдет. Однако она всё равно останется хорошим вариантом для диверсификации и сохранения сбережений.