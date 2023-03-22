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1 час назад

Аналитики назвали лучшую валюту для сбережений в России

Елена Прошина

Директор по инвестициям УК «Открытие» Виталий Исаков заявил, что лучшей валютой для сохранения сбережений в России является китайский юань. Об этом сообщает «Лента.ру».

Аналитики назвали лучшую валюту для сбережений в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам эксперта, планы по наращиванию торговли между Россией и Китаем могут не отразиться на курсе юаня, так что заработать на этой валюте, скорее всего, не выйдет. Однако она всё равно останется хорошим вариантом для диверсификации и сохранения сбережений.

Он также посоветовал иметь в портфеле 10-30% сбережений в юанях.

«Стоит рассматривать юань как способ диверсификации вложений. Текущим держателям долларовых сбережений стоит рассмотреть возможность вложения в инструменты, лишенные инфраструктурного риска, такие как замещающие облигации на Московской бирже», – подытожил Исаков.

Ранее на российском рынке акций было замечено снижение ведущих индексов.

Личный счет,Виталий Исаков,УК Открытие,Московская биржа,
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