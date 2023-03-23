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1 час назад

Цены на туры в Китай выросли в два раза

Елена Прошина

После начала продаж туров в Китай, они подорожали как минимум в два раза, по отношению к допандемийному периоду - конца 2019 года. Об этом пишет NEWS.ru.

Цены на туры в Китай выросли в два раза
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам тревел-эксперта Ларисы Ахановой, причиной роста стоимости стали регулярные рейсы, вместо обещанных ранее властями КНР чартеров. Также сказался рост курса юаня к рублю. Кроме того, появились агентства, которые просят заплатить дополнительно за бронирование визита в консульство.

Так, в 2019 году экскурсионный тур в Шандун в отель 4-5 звезд на завтраках на двоих за неделю можно было приобрести за 150-170 тыс. руб. с билетами. Неделя отдыха в отеле 5 звезд с завтраками на острове Хайнань стоила примерно столько же. Трехзвездочную гостиницу можно было найти за менее 100 тыс. руб. Теперь же эти туры продаются как минимум вдвое дороже.

Экскурсионные туры можно уже купить, а вот безвизовые туры на Хайнань пока не появились. По мнению Ахановой, их стоит ожидать ближе к ноябрю. При этом из-за ажиотажа вокруг китайских виз, очередь в консульство расписана до конца апреля. А за услугу по бронированию слота в консульстве агентства берут по 20 тыс. руб. с человека.

Ранее стало известно, что Россия направила запросы китайской стороне с просьбой назвать сроки возобновления групповых поездок по безвизовым групповым турам. При том, что подобное соглашение между странами уже действует. В АТОР полагают, что поездки возобновятся в мае.

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