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12 минут назад

Россиянам разрешат самостоятельно добывать золото

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В правительстве хотят легализовать деятельность частных золотодобытчиков. Однако сами старатели скептически относятся к законопроекту из-за нереалистичных условий добычи.

Физлицам разрешат самостоятельно добывать золото
Фото: ТАССТАСС

Правительственная комиссия одобрила законопроект «О старательской деятельности», или о так называемом «вольном приносе», пишут «Ведомости» со ссылкой на источник. По его словам, документ в ближайшее время внесут в Госдуму. Его принятие позволит физлицам легально добывать золото.

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В течение трёх лет механизм будет работать на Дальнем Востоке и на сухопутных территориях Арктики, затем — во всех регионах России. Жители этих регионов смогут онлайн зарегистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей и получить в безвозмездное пользование старательские участки площадью не более 10 га на три года с возможностью продления «по соглашению сторон».

Для старателей будут действовать ограничения:
  • можно работать только на одном участке;
  • можно снимать слой земли до пяти метров;
  • нельзя привлекать более 10 наёмных работников;
  • предприниматель может добыть не более 30 кг золота с одного участка;
  • нельзя применять взрывные работы, химические вещества и оборудование мощностью более 5 кВт, исключение — транспорт массой до 3,5 тонны;
  • участок не может находиться рядом с месторождениями драгоценных камней.

Старатель должен вести фото- и видео отчёты, подавать декларации. Если он добыл менее 1 килограмма золота за отчётный налоговый период, платить НДФЛ не нужно.

Сами малые золотодобытчики скептически относятся к законопроекту. Они считают закреплённые в нём условия работы нереалистичными.

«Работающие сейчас в сером секторе старатели едва ли пойдут на эти условия, поскольку это значительно сократит их доходы», — говорит председатель Союза старателей России Виктор Таракановский.

По словам эксперта, для рентабельности нужно добывать не менее 2 килограммов золота на человека в год. Для этого нужно промыть 4 тысячи м3 песка и убрать 20 тысяч м3 вскрышных пород. Для этого нужна современная спецтехника, которая запрещена законопроектом.

По данным «Интерфакса», в России насчитывается около 10 тысяч россыпей с запасами золота до 20–30 кг. Учетная цена золота ЦБ на 23 марта — 4830,86 ₽ за грамм, с начала года этот показатель увеличился на 15%.

Личный счет,Виктор Таракановский,Госдума,
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