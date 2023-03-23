Физлицам разрешат самостоятельно добывать золото

В правительстве хотят легализовать деятельность частных золотодобытчиков. Однако сами старатели скептически относятся к законопроекту из-за нереалистичных условий добычи.

Фото: ТАСС ТАСС

Правительственная комиссия одобрила законопроект «О старательской деятельности», или о так называемом «вольном приносе», пишут «Ведомости» со ссылкой на источник. По его словам, документ в ближайшее время внесут в Госдуму. Его принятие позволит физлицам легально добывать золото.

Видео дня

В течение трёх лет механизм будет работать на Дальнем Востоке и на сухопутных территориях Арктики, затем — во всех регионах России. Жители этих регионов смогут онлайн зарегистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей и получить в безвозмездное пользование старательские участки площадью не более 10 га на три года с возможностью продления «по соглашению сторон».

можно работать только на одном участке;

можно снимать слой земли до пяти метров;

нельзя привлекать более 10 наёмных работников;

предприниматель может добыть не более 30 кг золота с одного участка;

нельзя применять взрывные работы, химические вещества и оборудование мощностью более 5 кВт, исключение — транспорт массой до 3,5 тонны;

участок не может находиться рядом с месторождениями драгоценных камней. Для старателей будут действовать ограничения:

Старатель должен вести фото- и видео отчёты, подавать декларации. Если он добыл менее 1 килограмма золота за отчётный налоговый период, платить НДФЛ не нужно.

Сами малые золотодобытчики скептически относятся к законопроекту. Они считают закреплённые в нём условия работы нереалистичными.

«Работающие сейчас в сером секторе старатели едва ли пойдут на эти условия, поскольку это значительно сократит их доходы», — говорит председатель Союза старателей России Виктор Таракановский.

По словам эксперта, для рентабельности нужно добывать не менее 2 килограммов золота на человека в год. Для этого нужно промыть 4 тысячи м3 песка и убрать 20 тысяч м3 вскрышных пород. Для этого нужна современная спецтехника, которая запрещена законопроектом.