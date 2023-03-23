Физлицам разрешат самостоятельно добывать золото

В правительстве хотят легализовать деятельность частных золотодобытчиков. Однако сами старатели скептически относятся к законопроекту из-за нереалистичных условий добычи.
Правительственная комиссия одобрила законопроект «О старательской деятельности», или о так называемом «вольном приносе», пишут «Ведомости» со ссылкой на источник. По его словам, документ в ближайшее время внесут в Госдуму. Его принятие позволит физлицам легально добывать золото.
В течение трёх лет механизм будет работать на Дальнем Востоке и на сухопутных территориях Арктики, затем — во всех регионах России. Жители этих регионов смогут онлайн зарегистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей и получить в безвозмездное пользование старательские участки площадью не более 10 га на три года с возможностью продления «по соглашению сторон».
Старатель должен вести фото- и видео отчёты, подавать декларации. Если он добыл менее 1 килограмма золота за отчётный налоговый период, платить НДФЛ не нужно.
Сами малые золотодобытчики скептически относятся к законопроекту. Они считают закреплённые в нём условия работы нереалистичными.
«Работающие сейчас в сером секторе старатели едва ли пойдут на эти условия, поскольку это значительно сократит их доходы», — говорит председатель Союза старателей России Виктор Таракановский.
По словам эксперта, для рентабельности нужно добывать не менее 2 килограммов золота на человека в год. Для этого нужно промыть 4 тысячи м3 песка и убрать 20 тысяч м3 вскрышных пород. Для этого нужна современная спецтехника, которая запрещена законопроектом.
По данным «Интерфакса», в России насчитывается около 10 тысяч россыпей с запасами золота до 20–30 кг. Учетная цена золота ЦБ на 23 марта — 4830,86 ₽ за грамм, с начала года этот показатель увеличился на 15%.