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1 час назад

МРОТ в России проиндексируют на 18,5% с 1 января 2024 года

Москва24иещё 4

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России проиндексируют на 18,5% с 1 января 2024 года. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе выступления перед Госдумой с отчетом о работе правительства РФ за 2022 год.

Мишустин анонсировал индексацию МРОТ на 18,5%
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В обращении к ГД председатель правительства, помимо прочего, обратил внимание на пятую задачу властей РФ на 2023 год, которая заключается в повышении благосостояния жителей страны. Одним из важных аспектов в процессе создания комфортных условий для жизни граждан Мишустин навал последовательное увеличение МРОТ темпами выше инфляции.

"По поручению президента проведем индексацию МРОТ с первого января следующего года – на 18,5%", – цитирует председателя правительства РФ ТАСС.

Помимо этого, с 1 апреля в РФ будут увеличены социальные пенсии, положенные людям, у которых не хватает стажа для получения страховой пенсии. По словам Мишустина, учитывая индексацию выплат в июне 2022 года, общий рост составит более 13,5%. Подобное позволит улучшить благосостояние порядка четырех миллионов человек.

Владимир Путин ранее объяснял необходимость индексации МРОТ важностью создать ощутимый рост реальных зарплат россиян. После индексации сумма МРОТ в стране составит 19 242 рубля. Прирост составит 10%.

Личный счет,Михаил Мишустин,Владимир Путин,Госдума,Правительство РФ,
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