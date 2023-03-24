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30 минут назад

Раскрыта самая популярная цель накопления денег у москвичей

Мослентаиещё 1

Больше половины москвичей признались в откладывании денег на черный день. Самая популярная цель накоплений у жителей столицы стала известна из результатов опроса, проведенного страховой компанией «Ренессанс Жизнь» и платформой онлайн-рекрутинга hh.ru. Данные исследования появились в распоряжении «Мосленты».

Раскрыта самая популярная цель накопления денег у москвичей
Фото: ТАССТАСС

«59 процентов москвичей откладывают деньги на черный день, 33 процента опрошенных копят на заветную мечту, 16 процентов — на стартовый капитал для открытия бизнеса», — говорится в исследовании.

В 49 процентах случаев жители столицы планируют потратить накопленную сумму на путешествия. 38 процентов хотят приобрести новое жилье, 25 процентов респондентов потратят деньги на ремонт в квартире. В топ-5 целей для откладывания денег вошли обучение и переезд в другой город.

Самыми нерациональными тратами большинство москвичей считает покупку брендовых вещей, регулярное питание в кафе и ресторанах, бьюти-услуги, сеансы у психолога и постоянные походы в кино или театр.

Ранее, в ноябре прошлого года, россияне раскрыли свои траты на отпуск. Москвичи оказались самыми неэкономными при планировании отдыха.

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