ЦБ продлил ограничения на переводы за рубеж средств нерезидентов

Центробанк России продлил ограничения на переводы за рубеж средств нерезидентов из недружественных стран со счетов брокеров и доверительных управляющих. Об этом говорится в пресс-релизе регулятора.

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«Ограничение касается переводов с открытых у российских брокеров и доверительных управляющих счетов физических и юридических лиц», — говорится в сообщении.

Ограничение вводилось с 1 апреля 2022 года на год. С 1 апреля текущего года оно продлевается еще на шесть месяцев.

Отмечается, что решение принято для поддержания финансовой стабильности.

Ранее сообщалось, что Центробанк повысил нормативы обязательных резервов по валютам «недружественных» стран до 7,5% с 1 апреля 2023 года.