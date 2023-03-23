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56 минут назад

Россияне резко расхотели покупать один вид товаров

Lenta.ru

Россияне резко расхотели покупать товары для строительства и ремонта — продажи такой продукции в стране упали вдвое за год. Об этом рассказали аналитики «Чек Индекс» в своем исследовании, пишет РИА Новости.

Россияне резко расхотели покупать один вид товаров
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Кроме того, почти на треть снизился средний чек на товары в этой категории, отметили специалисты. «По товарам для ремонта, строительства и хозяйства средний чек составил 9057 рублей, что на 37 процентов ниже, чем в прошлом году в то же время. Число покупок в сравнении год к году снизилось на 51 процент», — подсчитали в «Чек Индекс».

Самыми популярными у россиян покупками для ремонта оказались средства для покраски и косметических работ, садовый инвентарь и посадочный материал, ручной и электроинструмент. Специалисты также отметили, что спрос на стройматериалы возвращается к нормальному уровню после ажиотажа, который наблюдался в конце февраля — начале марта 2022-го.

При этом годом ранее, как отметили аналитики, россияне стремились приобрести в основном импортные товары и закупали многое про запас. «Сейчас большая часть покупателей придерживается стратегии рационализации трат, однако потребление восстанавливается. Часть зарубежных брендов заместилась другими, заметно выросла доля продукции отечественного производства и поступившей по параллельному импорту», — пояснили в «Чек Индекс».

Ранее россияне рассказали о главных проблемах при подборе стройматериалов. Лидером по числу жалоб стали рост цен и сокращение ассортимента. О том, что стоимость товаров заметно выросла, заявили 62 процента опрошенных. С отсутствием же нужных позиций в магазине столкнулся каждый пятый покупатель (27 процентов).

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