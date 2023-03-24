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57 минут назад

В России вырос спрос на китайскую продукцию после начала СВО

Ura.Ru

На маркетплейсах отмечен высокий спрос на китайские товары, который возрастал после введения санкций Запада в ответ на начало российской спецоперации. Россияне ищут продукты, чаи, мази, сладости, крема. Такие данные предоставили URA.RU аналитики маркетплейсов Moneyplace.

В России вырос спрос на китайскую продукцию после начала СВО
Фото: ТАССТАСС

«На маркетплейсе Wildberries за 2022 год выросли запросы на китайские товары: чай (с 600 до 8,5 тысяч за месяц), мазь (500 до 6,6 тысяч), продукты (со 155 до 2 тысяч). Также значительный рост выявлен по таким позициям, как сладости (+558%), чудо-мази (+480%), крема (+429%), косметика (+415%), палочки для волос (+390%). Самыми популярными китайскими товарами стали: средства от тараканов (оборот за год составил 12 110 506 рублей), крем от геморроя, лечебная мазь от псориаза, женские гигиенические прокладки, тампоны, лапша», — рассказали аналитики маркетплейсов Moneyplace.

По мнению СЕО сервиса аналитики маркетплейсов Moneyplace Дмитрия Ермолаева, высокий спрос на китайскую продукцию в России связан с уходом из страны европейских брендов.

«Рост по китайским запросам связан с тем, что другие товары в России сложно купить. Американские и итальянские бренды уходят. Это подталкивает людей интересоваться доступными альтернативами. Тренд на китайские товары подогревают и массовые поставки техника, а также автомобилей из Азии. Широкое освещение визита Председателя КНР Си Цзиньпин в Москву, безусловно, стало еще одним стимулом к развитию тренда», — объяснил он.

Контент-стратег диджитал агентства TexTerra Елена Королева добавила, что в России стал расти спрос и на мебель из Китая.

«Согласно данным Yandex Wordstat, запросы на европейскую продукцию, технику, одежду и машины, все еще преобладают над аналогичными товарами из Китая. Однако спрос на „мебель из Европы“ снижается (2640 показов). При этом на „мебель из Китая“ растет (3176 показов за месяц)», — подчеркнула она.

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