В России вырос спрос на китайскую продукцию после начала СВО

«На маркетплейсе Wildberries за 2022 год выросли запросы на китайские товары: чай (с 600 до 8,5 тысяч за месяц), мазь (500 до 6,6 тысяч), продукты (со 155 до 2 тысяч). Также значительный рост выявлен по таким позициям, как сладости (+558%), чудо-мази (+480%), крема (+429%), косметика (+415%), палочки для волос (+390%). Самыми популярными китайскими товарами стали: средства от тараканов (оборот за год составил 12 110 506 рублей), крем от геморроя, лечебная мазь от псориаза, женские гигиенические прокладки, тампоны, лапша», — рассказали аналитики маркетплейсов Moneyplace.