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1 час назад

Для оплаты покупок стикером без ввода PIN-кода установили лимит в 3 тыс. рублей

ТАССиещё 7

Национальная система платежных карт (НСПК) установила лимит в 3 тыс. руб. для оплаты покупок бесконтактно с помощью платежного стикера без ввода PIN-кода. Об этом сообщила пресс-служба НСПК.

НСПК установила лимит на оплату стикером без пин-кода
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Лимиты на проведение операций с помощью стикера без ввода PIN-кода установлены платежной системой "Мир" на уровне 3 000 рублей, как и по обычной бесконтактной карте "Мир". В случае потери стикера человеку нужно действовать так же, как и при потере пластика - сразу же его заблокировать в мобильном приложении банка или обратиться в банк", - говорится в сообщении.

Там также отметили, что в настоящее время, по данным системы, к выпуску и тестированию стикеров приступили 16 банков.

"Платежный стикер - это еще один форм-фактор бесконтактной карты "Мир", поэтому НСПК предъявляет к безопасности и дизайну стикеров те же требования, что и к обычным пластиковым картам. Платежи с их использованием защищены в соответствии со всеми стандартами безопасности", - отметили в НСПК.

Крупнейшие российские банки в последние месяцы начали активно тестировать NFC-стикеры - новый платежный инструмент, который должен стать альтернативой бесконтактной оплаты через заблокированные из-за санкций сервисы Apple Pay или Google Pay. На рынке уже выпущены пилотные партии стикеров от Сбербанка, МТС-банка, банка "Тинькофф", Альфа-банка и МКБ. Еще несколько банков планируют выпустить этот платежный инструмент.

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