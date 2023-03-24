НСПК установила лимит на оплату стикером без пин-кода

"Лимиты на проведение операций с помощью стикера без ввода PIN-кода установлены платежной системой "Мир" на уровне 3 000 рублей, как и по обычной бесконтактной карте "Мир". В случае потери стикера человеку нужно действовать так же, как и при потере пластика - сразу же его заблокировать в мобильном приложении банка или обратиться в банк", - говорится в сообщении.