ЦБ отметил повышение склонности россиян к сбережению в марте

В марте 2023 года доля россиян, которые предпочитают сберегать деньги, а не тратить их на дорогостоящие товары, составила 57%. По сравнению с февралем этот показатель вырос на 1 процентный пункт. В то же время снизилась доля граждан, которые, напротив, предпочитают покупать дорогостоящие товары – с 28% до 25%. При этом 18% россиян в марте затруднились ответить, что лучше – сберегать или тратить. В феврале их доля составляла 17%. Это следует из комментария Центробанка РФ «Инфляционные ожидания и потребительские настроения» за март 2023 года к опросу, проведенному «инФОМ».