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57 минут назад

ЦБ отметил повышение склонности россиян к сбережению в марте

Газета.Ru

В марте 2023 года доля россиян, которые предпочитают сберегать деньги, а не тратить их на дорогостоящие товары, составила 57%. По сравнению с февралем этот показатель вырос на 1 процентный пункт. В то же время снизилась доля граждан, которые, напротив, предпочитают покупать дорогостоящие товары – с 28% до 25%. При этом 18% россиян в марте затруднились ответить, что лучше – сберегать или тратить. В феврале их доля составляла 17%. Это следует из комментария Центробанка РФ «Инфляционные ожидания и потребительские настроения» за март 2023 года к опросу, проведенному «инФОМ».

ЦБ отметил повышение склонности россиян к сбережению в марте
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В марте доля опрошенных, предпочитающих откладывать свободные деньги, а не тратить их на покупку дорогостоящих товаров …обновила максимум с мая 2018 года», — говорится в комментарии.

Из тех, кто предпочли сбережения, 37% выбрали банковский вклад и 36% — наличную форму. 13% опрошенных назвали оптимальным способом сбережений обе формы. 5% респондентов сочли, что ни одна из форм не является оптимальной для сбережений. 9% затруднились ответить.

Опрос был проведен «инФОМ» в марте в российских городах с населением 100 тыс. чел. и более. В нем приняли участие мужчины в возрасте от 18 до 65 лет включительно и женщины в возрасте от 18 до 60 лет включительно.

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