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В США вкладчики сняли с депозитов почти 100 млрд долларов из-за опасения кризиса

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Клиенты кредитных организаций сняли со счетов за неделю до 15 марта 98,4 миллиарда долларов после краха банков Silicon Vally Bank (SVB) и Signature Bank, сообщает телеканал CNBC.

В США вкладчики сняли с депозитов десятки миллиардов долларов
© globallookpress.com

По данным федеральной резервной системы, в общей сложности отток средств из небольших банков составил 120 миллиардов долларов, в то время как в крупных учреждениях депозиты увеличились на 67 миллиардов долларов.

В результате снятия средств общий объем депозитов сократился до 17,5 триллиона долларов. Депозиты неуклонно снижались в течение последнего года и сократились на 582,4 миллиарда долларов с февраля 2022 года.

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Официальные лица совета по надзору за финансовой стабильностью, собравшиеся на закрытом заседании в пятницу, настаивали на том, что система "остается надежной и жизнестойкой". Однако вкладчики не верят этим заверениям и продолжают снимать деньги.

Банки стали прибегать к услугам экстренного кредитования после неудач SVB и Signature. Учреждения в среднем ежедневно брали кредиты на сумму 116,1 миллиарда долларов в рамках дисконтного окна Центрального банка, что является самым высоким показателем со времен финансового кризиса 2008 года.

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