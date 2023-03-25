В США вкладчики сняли с депозитов десятки миллиардов долларов

Клиенты кредитных организаций сняли со счетов за неделю до 15 марта 98,4 миллиарда долларов после краха банков Silicon Vally Bank (SVB) и Signature Bank, сообщает телеканал CNBC.

По данным федеральной резервной системы, в общей сложности отток средств из небольших банков составил 120 миллиардов долларов, в то время как в крупных учреждениях депозиты увеличились на 67 миллиардов долларов.

В результате снятия средств общий объем депозитов сократился до 17,5 триллиона долларов. Депозиты неуклонно снижались в течение последнего года и сократились на 582,4 миллиарда долларов с февраля 2022 года.

Официальные лица совета по надзору за финансовой стабильностью, собравшиеся на закрытом заседании в пятницу, настаивали на том, что система "остается надежной и жизнестойкой". Однако вкладчики не верят этим заверениям и продолжают снимать деньги.