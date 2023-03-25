Путин обозначил отличие пенсионной реформы во Франции от российской

«У нас сохранилась разница в пять лет между выходом на пенсию женщин и мужчин. Во Франции нет такой разницы. Одинаковый возраст выхода на пенсию. Мы сохранили все льготные режимы досрочного выхода на пенсию, а во Франции, насколько мне известно, нет. Там все эти льготные режимы досрочного выхода ликвидированы», — ответил Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину, который поинтересовался мнением главы государства по поводу протестов против пенсионной реформы во Франции.