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51 минуту назад

Путин обозначил отличие пенсионной реформы во Франции от российской

Ura.Ruиещё 3

В России в отличии от Франции сохранены все льготные режимы досрочного выхода на пенсию и сохранилась разница в пять лет между выходом на пенсию женщин и мужчин. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, отметив, что пенсионная реформа во Франции проводится жестче, чем в России.

Путин обозначил отличие пенсионной реформы во Франции от российской
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«У нас сохранилась разница в пять лет между выходом на пенсию женщин и мужчин. Во Франции нет такой разницы. Одинаковый возраст выхода на пенсию. Мы сохранили все льготные режимы досрочного выхода на пенсию, а во Франции, насколько мне известно, нет. Там все эти льготные режимы досрочного выхода ликвидированы», — ответил Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину, который поинтересовался мнением главы государства по поводу протестов против пенсионной реформы во Франции.

Трансляция интервью велась на канале «Россия-24».

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По мнению президента РФ, такой подход французских властей воспринимается гражданами как избыточно жесткий и несправедливый. Путин отметил, что разные условия труда все-таки требуют разных подходов и с точки зрения выхода на пенсию.

Во Франции без голосования парламента решили повысить пенсионный возраст с 62 до 64 лет. На этой неделе по всей Франции прошла девятая общенациональная забастовка против повышения пенсионного возраста. На фоне забастовки в стране было организовано порядка 240 акций протеста.

Старший научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Евгений Осипов считает, что основной ошибкой президента Франции Эммануэля Макрона стало принятие закона о повышении пенсионного возраста без одобрения парламента, так как это подрывает демократические устои страны.

Личный счет,Павел Зарубин,Эммануэль Макрон,Евгений Осипов,Владимир Путин,РАН,
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