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1 час назад

Россияне назвали достойную зарплату для труда на нелюбимой работе

Мослента

Россияне готовы остаться на нелюбимой работе за оклад в 189,3 тысячи рублей в месяц, пишет RT. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервисов «Работа.ру» и «Подработка».

Россияне назвали достойную зарплату для труда на нелюбимой работе
Фото: МослентаМослента

IT-специалисты достойной зарплатой для труда на нелюбимой работе назвали 269,5 тысячи рублей в месяц. Это наиболее высокие требования к оплате. Самые скромные запросы у работников сферы охраны — 124 тысячи рублей.

Трудящимся в промышленной сфере достаточно зарплаты порядка 242,2 тысячи рублей в месяц, в маркетинге и рекламе — 231,8 тысячи рублей, а в сфере транспорта и логистики — 213,4 тысячи рублей.

Ранее были раскрыты зарплатные ожидания представителей популярных профессий в России.

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