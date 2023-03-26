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25 минут назад

Юрист назвал основание для прекращения выплаты пенсии

Майк Габриелян

Стало известно, что в России могут прекратить выплачивать пенсии тем, кто не получает их в течение 6 месяцев подряд. Об этом предупредил адвокат Игорь Ветров, сообщает «Российская газета».

Адвокат разъяснил, что выплату пенсий могут приостановить, основываясь на статье 24 федерального закона «О страховых пенсиях».

Там говорится, что приостановка выплат происходит в случае, если пенсионер не получал наличные деньги 6 месяцев подряд в отделении почтовой службы или через почтальона.

Специалисты Социального фонда России при этом должны связаться с пенсионером и выяснить, почему он не получает деньги. Аналогичная работа проводится, если банк по каким-то причинам не может зачислить средства пенсионеру.

По словам Ветрова, пенсионеру достаточно направить в Социальный фонд заявление о возобновлении выплат. Стандартный срок его рассмотрения - 5 рабочих дней. Пенсия придет уже в следующем месяце.

Если за полгода с момента приостановления выплат гражданин не написал заявление, начисление пенсии могут прекратить.

Однако и после полугода пенсионер может подать заявление о возобновлении выплат. Деньги ему будут выплачены за все время неполучения пенсий, но не более, чем за 3 года. Поэтому нельзя задерживаться с заявлением.

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Юрист особо отметил, что закон не обязывает пенсионеров снимать деньги с банковских карт. Пенсии могут копиться там годами, ограничить его права в данном случае не позволяет Конституции России.

Ранее стало известно, что с 1 апреля в России повысят пенсии.

Личный счет,Игорь Ветров,Почта России,Фонд социального страхования РФ,
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