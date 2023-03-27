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16 минут назад

Глава "ГИТ" Ковалев заявил, что подключение частных домов к электричеству подорожает с 1 июля

Газета.Ruиещё 1

Подключение частного дома к электроэнергии вырастет с 1 июля 2023 года. Об этом «Прайм» заявил генеральный директор компании «Городские Инновационные Технологии» Валерий Ковалев.

В России подорожает подключение частных домов к электричеству
Фото: ТАССТАСС

«Плановое повышение стоимости подключения произойдет не в первый и не в последний раз. Так, в прошлом году стоимость льготного подключения 1квТ выросла с 550 рублей до 3000 рублей. А в этом году она поднимется еще на 1000 рублей», — отметил Ковалев.

По его словам, до 1 июля 2023 года стоимость подключения обычного дома к мощности в 15 кВт составит 45 тыс. руб. Уже после этого цена возрастет до 60 тыс. руб. При этом в следующем году стоимость подключения 1 кВт поднимется еще на 1 тыс. руб.

Он добавил, что рост тарифов объясняется эконмической ситуацией. При этом сами тарифы, хоть и подорожали, все равно остаются льготными. А вот подключение коммерческих объектов обойдется многократно дороже. Поэтому, чтобы хоть как-то сэкономить на подключении, можно успеть подключиться до 1 июля.

19 февраля ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков заявил, что «Газпром» и другие газовые компании в России стали обращать больше внимания на газификацию внутри страны, так как внутренний рынок для них является основным.

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