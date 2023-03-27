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19 минут назад

Лапша быстрого приготовления в России стала дороже на четверть

Lenta.ruиещё 1

В период с марта 2022 года по март 2023-го лапша быстрого приготовления в России стала дороже почти на четверть. По данным разработчика онлайн-касс «Эвотор», в несетевой рознице средняя стоимость популярного продукта увеличилась на 24 процента, до 52 рублей, при этом продажи в единицах товара упали на 10 процентов, пишет News.ru.

В России подорожала лапша быстрого приготовления
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В денежном выражении продажи выросли на 12 процентов. При этом цены на продукцию сильно зависят от регионов, отличие достигает сотен процентов. Так, в Москве средняя стоимость лапши быстрого приготовления и пюре составляет 114 рублей, в Санкт-Петербурге — 80 рублей, а в Воронежской области — 83 рубля.

Самую дешевую лапшу берут жители Волгоградской области (24 рубля), Удмуртии (31 рубль), Чувашии (36 рублей) и Оренбургской области (37 рублей).

Январский продуктовый индекс «Эвотора» показал, что лапша и пюре быстрого приготовления находятся в пятерке самых подорожавших товаров в несетевой рознице. Их опережают только кофе, приправы и специи, фрукты и орехи в глазури.

Гендиректор аналитического агентства INFOLine Иван Федяков объяснил, что рост цен связан с увеличением себестоимости, что, в свою очередь, вызвано подорожанием логистики и трудностями с поставками сырья.

Ранее экономисты Родион Латыпов, Елена Ахметова и Егор Постолит подвергли сомнению корректность расчет инфляции Росстатом в последнее время. Они указали на резкий рост расхождения динамики средних потребительских цен и индексов цен на аналогичные товары и услуги (ИПЦ), подсчитав, что в феврале корректнее было бы говорить об инфляции в размере 12,5 процента. Главным фактором, искажающим подсчеты, они назвали проблемы с логистикой, то есть ситуацию, когда бизнес не успевает доставлять дешевые товары потребителям.

Личный счет,Иван Федяков,Росстат,
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