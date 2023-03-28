В тарифы на ЖКУ предложили включить установку счетчиков

В тарифы на оплату ЖКУ хотят включить расходы на установку и обслуживание умных счетчиков воды и тепла. Такой вопрос проработал Минстрой РФ, сообщает газета "Известия" со ссылкой на письмо министерства в правительство РФ.

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По словам источника газеты, ведомство также представило предложения по внедрению интеллектуальных приборов учета в сфере ЖКХ. Обязанность по установке таких приборов предлагается возложить на ресурсоснабжающие организации, если они являются исполнителем услуги.

По мнению экспертов, расценки на оплату ЖКУ не должны увеличиться благодаря постепенному, а не одномоментному переходу. При этом, подчеркивают специалисты, граждане смогут экономить минимум 10% на холодной и горячей воде.