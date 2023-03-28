Озвучена самая высокооплачиваемая вакансия в небольших городах

Акушер-гинеколог, директор по строительству объектов энергетики и директор магазина вошли в подборку самых высокооплачиваемых вакансий, которые представлены в марте в городах с численностью населения до 500 тыс. человек. Им предлагают зарплату от 50 тыс. до 240 тыс. рублей, следует из подборки сервиса по поиску работы Superjob, имеющейся в распоряжении ТАСС во вторник.

Фото: ТАСС ТАСС

Специалисты сервиса проанализировали более 18 тыс. опубликованных вакансий и подобрали среди них самые высокооплачиваемые предложения марта.

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"Самой высокооплачиваемой вакансией в российских городах с населением до 500 тыс. человек стало предложение для врача акушера-гинеколога в Нижневартовске, которому предлагают от 240 тыс. рублей. В числе наиболее привлекательных по уровню дохода вакансий в марте - предложения для руководителей, инженеров, специалистов в сфере продаж, квалифицированных рабочих", - говорится в итогах исследования.

Согласно итогам анализа, наиболее высокооплачиваемым предложением в Мурманске стала вакансия старшего механика (от 143 тыс. рублей), Архангельске - менеджера по работе с ключевыми клиентами малого бизнеса (от 86 тыс. рублей), Белгороде - программиста "1С" (до 120 тыс. рублей), Благовещенске - главного энергетика (от 120 тыс. рублей), Братске - врача-специалиста (от 100 тыс. рублей), Брянске - заместителя директора по производству (от 90 тыс. рублей).

Среди лучших по оплате в Великом Новгороде - вакансия сварщика-монтажника (от 90 тыс. рублей), во Владимире - директора магазина (до 81 тыс. рублей), в Вологде - инженера по автоматизации (от 90 тыс. руб.), Иваново - директора по строительству объектов энергетики (до 220 тыс. рублей), Калининграде - детского врача-офтальмолога (120 тыс. рублей), Калуге - начальника центра управления сетями (151 тыс. рублей), Комсомольске-на-Амуре - супервайзера группы активных продаж (80 тыс. рублей), Курске - начальника участка строительно-монтажных работ (до 120 тыс. рублей), Севастополе - администратора САПР (от 100 тыс. рублей), Симферополе - инженера-проектировщика (90 тыс. рублей).