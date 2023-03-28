Россиянам назвали способы оплаты безналом в Турции

В Турции картами российской национальной платежной системы «Мир» нельзя пользоваться уже полгода, хотя власти стран пытались решить данный вопрос. В TourDom.ru разбирались, какие возможности есть у российских туристов платить безналом в данной стране.

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Китайская платежная система UnionPay

Перед отъездом в Турцию россияне могут оформить карту китайской платежной системы UnionPay, пишет портал. Однако граждан предупреждают о том, что в магазинах оплата может не проходить. В этой связи целесообразно ее использовать для того, чтобы снимать наличные. Однако за это взимается комиссия до 10% от суммы. С UnionPay работает Газпромбанк, Почта банк, Россельхозбанк, Русский Стандарт и другие, указывает автор заметки.

Карты иностранных банков

Россияне смогут пользоваться картами Visa и Mastercard, однако они должны быть оформлены в иностранных банках. Это актуально для тех, кто успел это сделать некоторое время назад. Кроме того, гражданам советуют оформить карту казахстанского Каспи банка.

«Для этого потребуется индивидуальный идентификационный номер, который делается в короткий срок в местном МФЦ. Сам пластик выдается сразу же», - пишет портал.

Карты банков Турции

У российских туристов, приехавших в Турцию, есть возможность получить моментальные неименные карты трех крупных банков. Речь идет о таких кредитных организациях, как Ziraat Bank, Deniz Bank и VakifBank. В каждом из них россияне смогут оформить MasterCard или Visa. Такие карты можно использовать только для оплаты покупок в Турции.