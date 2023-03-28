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20 минут назад

Россиянам назвали способы оплаты безналом в Турции

Лера Букина

В Турции картами российской национальной платежной системы «Мир» нельзя пользоваться уже полгода, хотя власти стран пытались решить данный вопрос. В TourDom.ru разбирались, какие возможности есть у российских туристов платить безналом в данной стране.

Россиянам назвали способы оплаты безналом в Турции
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Китайская платежная система UnionPay

Перед отъездом в Турцию россияне могут оформить карту китайской платежной системы UnionPay, пишет портал. Однако граждан предупреждают о том, что в магазинах оплата может не проходить. В этой связи целесообразно ее использовать для того, чтобы снимать наличные. Однако за это взимается комиссия до 10% от суммы. С UnionPay работает Газпромбанк, Почта банк, Россельхозбанк, Русский Стандарт и другие, указывает автор заметки.

Карты иностранных банков

Россияне смогут пользоваться картами Visa и Mastercard, однако они должны быть оформлены в иностранных банках. Это актуально для тех, кто успел это сделать некоторое время назад. Кроме того, гражданам советуют оформить карту казахстанского Каспи банка.

«Для этого потребуется индивидуальный идентификационный номер, который делается в короткий срок в местном МФЦ. Сам пластик выдается сразу же», - пишет портал.

Карты банков Турции

У российских туристов, приехавших в Турцию, есть возможность получить моментальные неименные карты трех крупных банков. Речь идет о таких кредитных организациях, как Ziraat Bank, Deniz Bank и VakifBank. В каждом из них россияне смогут оформить MasterCard или Visa. Такие карты можно использовать только для оплаты покупок в Турции.

В феврале РБК, ссылаясь на статистические данные Центробанков (ЦБ) государств постсоветского пространства, сообщил, что после ухода Visa и MasterCard из России некоторые страны значительно увеличили объемы выпуска банковских карт. Таджикистан продемонстрировал самое высокое значение – прирост на 46% к такому же периоду 2021 года.

Личный счет,Почта Банк,Visa,НСПК,Газпромбанк,Россельхозбанк,
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