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Названы десять плохих финансовых привычек россиян

Из-за плохих финансовых привычек россияне зачастую остаются без денежных средств. Экономист Павел Голубев в эфире радио «Комсомольская правда — Калининград» рассказал, что мешает им накопить деньги.

Названы десять плохих финансовых привычек россиян
© globallookpress.com

Прежде всего, по словам собеседника радиостанции, многие граждане в определенных случаях выбирают дешевые алкогольные напитки. При покупке такой продукции они тратят деньги на закуску и товары для опохмеления, отметил он. Кроме того, по словам эксперта, до или после распития недорогого алкоголя требуются медикаменты. На них также приходится выделять средства.

Еще одна привычка связана с покупкой одежды. Россияне, следящие за трендами, тратят деньги на вещи, которые быстро выходят из моды, указывает специалист. Погоня за ней обходится слишком дорого, подчеркнул Голубев. Базовые вещи будут актуальны всегда, добавил он.

Кроме того, по словам эксперта, многие россияне не хотят копить бонусы. Однако отказываются от этого они зря, ведь они дают возможность сэкономить, указал собеседник.

Также он обратил внимание на то, что некоторые не готовят дома. Однако этот навык стоит приобрести, так как он позволяет экономить большие деньги, подчеркнул специалист.

Голубев также отметил, что россияне порой экономят на здоровье, однако такой подход, наоборот, приводит к большим тратам. По его словам, целесообразно обращаться за помощью как можно раньше, так как заболевания в запущенной стадии лечить гораздо сложнее и дороже.

Кроме того, эксперт заявил, что некоторые россияне остаются к концу месяца без денег.

«Хотя бы 1 000 рублей имейте в конце месяца, потому что это давит психологически и понижает вас в социальной страте (группе — ред.)», — указал Голубев.

По его словам, среди других плохих привычек — нежелание копить на пенсию и возвращать в магазины неудачные покупки. Кроме того, как указал он, граждане имеют привычку покупать кофе по утрам, а также носить дешевую обувь, которая долго не прослужит.

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