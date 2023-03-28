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2 часа назад

Совкомбанк предлагает россиянам срочные валютные вклады в долларах США

BFM.RUиещё 1

С 29 марта Совкомбанк возобновляет прием срочных валютных вкладов в долларах США. По данным на официальном сайте банка, предложение называется «Максимальный доход — валютный вклад».

Совкомбанк предлагает россиянам срочные валютные вклады в долларах США
Фото: BFM.RUBFM.RU

Доходность по вкладу на срок 12 месяцев составит 3% годовых, на полгода — 2,5%. В случае досрочного снятия доходность составит 0,01%. Минимальная сумма открытия — 500 долларов.

Зачем это может быть нужно Совкомбанку, не понимает главный редактор банковского портала Finnews.ru, финансовый аналитик Владимир Шевченко:

Владимир Шевченко главный редактор банковского портала Finnews.ru, финансовый аналитик «Совкомбанк включен в американский санкционный список, всем американским гражданам и юридическим лицам запрещены любые взаимоотношения с банком. Соответственно, любые безналичные переводы долларов Совкомбанку запрещены. А с другой стороны, согласно решению ЦБ РФ от 9 марта 2022 года, которое было продлено уже дважды, если вы внесли после 9 марта 2022 года доллары на вклад в любой российский банк, в том числе Совкомбанк, вы их в виде долларов получить уже не сможете. Для населения РФ это абсолютно бессмысленная вещь. Зачем это нужно самому «Совкомбанку», с ходу не придумать, потому что конвертировать наличные доллары в безналичные доллары банк тоже не может, потому что он под санкциями, и операции с безналичными долларами ему запрещены санкциями американского Минфина».

Business FM позвонила в Совкомбанк, чтобы спросить, можно ли открыть срочный валютный вклад. Консультант удивился и сказал, что такого продукта в банке нет, однако ему помогли найти нужную вкладку на официальном сайте банка. Тогда консультант уточнил информацию и рассказал, что это старые условия вкладов, а в данный момент открыть срочный валютный вклад нельзя.

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