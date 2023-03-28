Совкомбанк предлагает россиянам срочные валютные вклады в долларах США

Владимир Шевченко главный редактор банковского портала Finnews.ru, финансовый аналитик «Совкомбанк включен в американский санкционный список, всем американским гражданам и юридическим лицам запрещены любые взаимоотношения с банком. Соответственно, любые безналичные переводы долларов Совкомбанку запрещены. А с другой стороны, согласно решению ЦБ РФ от 9 марта 2022 года, которое было продлено уже дважды, если вы внесли после 9 марта 2022 года доллары на вклад в любой российский банк, в том числе Совкомбанк, вы их в виде долларов получить уже не сможете. Для населения РФ это абсолютно бессмысленная вещь. Зачем это нужно самому «Совкомбанку», с ходу не придумать, потому что конвертировать наличные доллары в безналичные доллары банк тоже не может, потому что он под санкциями, и операции с безналичными долларами ему запрещены санкциями американского Минфина».